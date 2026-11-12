INFLACIJA U CRNOJ GORI UBRZALA: Najviši nivo za poslednje tri godine

GODIŠNjA stopa inflacije u Crnoj Gori porasla je u oktobru sa septembarskih 5,2 odsto na 5,9 odsto, što je najviši nivo za poslednje tri godine, pokazuju danas objavljeni podaci crnogorske Uprave za statistiku (Monstat).

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U sektoru transporta je godišnja inflacija u Crnoj Gori ubrzala sa septembarskih 18,5 odsto na 20,3 odsto, kao i cene hrane, sa 2,6 odsto na 3,5 odsto, a takođe i stanovanja i komunalnih usluga, sa 1,5 odsto na 1,9 odsto.

Cene u restoranima i hotelima porasle su za 5,8 odsto međugodišnje, u zdravstvu 4,4 odsto, odeća i obuća je poskupela 3,5 odsto, alkoholna pića i duvan 10,2 odsto, a u IKT sektoru cene su porasle za 5,8 odsto. Potrošačke cene u Crnoj Gori u periodu od januara do oktobra 2026, u poređenju sa istim periodom prethodne godine, u proseku su više za 3,9 odsto.

Na mesečnom nivou, potrošačke cene u Crnoj Gori u oktobru porasle su za 0,5 odsto, isto kao i u septembru. Godišnja inflacija u oktobru u Crnoj Gori merena harmonizovanim indeksom potrošačkih cena (HICP) iznosi 5,9 odsto, dodaje Monstat na svojoj veb stranici.

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