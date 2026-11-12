Društvo

VIRUS GRIPA U SRBIJI: Za samo sedam dana više od 7.300 obolelih, a još 12.400 sa respiratornim infekcijama - na udaru su OVE dve grupe

Ana Đokić

12. 11. 2026. u 15:35

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OD 2. do 8. novembra u Srbiji je zabeleženo 7.334 slučajeva oboljenja sličnih gripu, saopštio je danas Institut za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut".

ВИРУС ГРИПА У СРБИЈИ: За само седам дана више од 7.300 оболелих, а још 12.400 са респираторним инфекцијама - на удару су ОВЕ две групе

Foto: Veštačka inteligencija

Prema podacima, ovi registrovani slučajevi su sa incidencijom od 111,90 na 100.000 stanovnika. Najveći broj obolelih je u uzrasnoj grupi dece mlađe od četiri godine i u grupi školske dece.

Batut navodi da je intenzitet aktivnosti na osnovnom nivou, ispod epidemijskog praga, kao i da je trend incidencije stabilan u poređenju sa prethodnom nedeljom. U prvoj nedelji novembra prijavljeno je osam laboratorijski potvrđenih slučajeva obolevanja od gripa i laboratorijski su dokazani virusi gripa tip A(H1) pdm09, AH3 i A (netipizirani).

Virus gripa prijavljen je na teritoriji grada Beograda i Zlatiborskog okruga. Takođe, u toku 45. izveštajne nedelje u 2026. godini prema podacima sentinelnog nadzora nad akutnim respiratornim infekcijama (ARI) registrovano je ukupno 12.427 slučajeva obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, sa stopom incidencije od 960,5 na 100.000 stanovnika, što je nešto više u poređenju sa prethodnom nedeljom.

Najviša stopa obolevanja od akutnih respiratornih infekcija zabeležena je kod dece mlađe od četiri godine. Na osnovu podataka integrisanog sentinelnog nadzora nad gripom i drugim respiratornim virusima, Batut navodi da je među ostalim uzročnicima respiratornih virusnih infekcija najveći procenat pozitivnosti testiranih uzoraka zabeležen kod rinovirusnih (28,5 odsto), infekcija uzrokovanim SARS-CoV-2 (6,3 odsto) i adenovirusnih infekcija (4,76 odsto).

Epidemiološki nadzor nad gripom u sezoni 2025/2026. Batut je započeo 28. septembra 2025. godine nedeljnim praćenjem i izveštavanjem u skladu sa definicijama slučaja iz nadzornih jedinica na teritoriji nadležnosti u definisanom vremenskom periodu.

U posmatranom periodu kontinuirano se sprovodi monitoring epidemioloških, kliničkih i virusoloških karakteristika oboljenja.

(Tanjug)

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