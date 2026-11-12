Naplatili odlične vožnje: Mladi duo i naredne godine prevodi Rejsing bulse

Britanski vozač Arvid Lindblad i Novozelanđanin Lijam Loson i naredne sezone će nastupati za ekipu Rejsing bulsa u šampionatu Formule 1, saopšteno je danas na zvaničnom sajtu takmičenja.

Cristiano Andujar / Alessio Morgese / Alessio Morgese / SPP / imago sportfotodienst / Profimedia

U saopštenju se navodi da su dvojica vozača produžila ugovore sa Rejsing Bulsom do kraja 2027. godine.

- Veoma sam srećan što ću i sledeće godine nastaviti saradnju sa Rejsing Bulsom. Iza nas je sjajna sezona, a tim je uložio ogroman trud kako bi stvorio brz bolid, koji sam vozio sa velikim uživanjem. Odličan je osećaj biti deo istorijske sezone za ovaj tim, dok nastavljamo borbu za peto mesto u šampionatu konstruktora. To je dokaz napornog rada svih članova tima - rekao je Loson, koji ima odličnu sezonu i nalazi se na devetom mestu u generalnom plasmanu vozača sa 89 bodova.

Lindblad je na 11. poziciji u generalnom plasmanu sa 38 poena i imao je sledeće da kaže povodom produžetka saradnje.

- Veoma sam srećan što nastavljam saradnju sa Rejsing Bulsom i u 2027. godini. Kada se osvrnem na svoju prvu sezonu u F1, mogu da kažem da je to bila zaista posebna godina, ispunjena novim iskustvima i lekcijama, još od prvih predsezonskih testova. Želim da zahvalim svima u timu na poverenju i podršci - naveo je Lindblad.

Naredna trka u F1 biće održana 22. novembra za VN Las Vegasa.