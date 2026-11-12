RAČUN U STRANOJ BANCI: Ko može da ga otvori bez odobrenja NBS, a kome je potrebna prethodna saglasnost?

GRAĐANI Srbije koji žive u zemlji mogu da otvore i koriste račun u stranoj banci pod uslovima utvrđenim Zakonom o deviznom poslovanju i propisima Narodne banke Srbije (NBS).

Foto: Aaron Amat / Alamy / Profimedia

Član 27. Zakona o deviznom poslovanju predviđa da rezidenti mogu da drže devize na računima kod banaka u inostranstvu pod uslovima koje propisuje NBS. Mogućnost otvaranja i korišćenja takvog računa zavisi od statusa građanina i razloga zbog kojih želi da ga otvori.

Prema istraživanju Kamatice, među onima koji mogu da drže novac u stranim bankama bez prethodnog odobrenja NBS jesu osobe sa dvojnim državljanstvom i građani koji privremeno borave u inostranstvu na osnovu odgovarajuće radne ili boravišne dozvole. Ta mogućnost postoji i za pojedine druge kategorije, među kojima su osobe koje se u inostranstvu školuju ili stručno usavršavaju.

U pojedinim slučajevima za držanje deviza na računu u stranoj banci potrebno je prethodno odobrenje NBS. Pri tome je važno razlikovati državljanstvo od statusa rezidenta. Prema zakonu, fizičko lice sa prebivalištem u Srbiji po pravilu se smatra rezidentom, osim ako ima boravak u inostranstvu duži od godinu dana.

Zato odgovor na pitanje da li neko može da ima račun u inostranstvu zavisi i od njegovog statusa prema deviznim propisima. Pre otvaranja računa važno je proveriti koji uslovi iz odluke NBS važe u konkretnom slučaju, jer postupanje mimo tih uslova može predstavljati kršenje deviznih propisa.

(Kamatica)