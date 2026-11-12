Orlove čeka pakao u Volosu - Grci rasprodali ceo stadion
Biće paklena atmosfera u poslednjem kolu Lige nacija.
Fudbalska reprezentacija Srbije vapi za podrškom navijača, već nekoliko mečeva u nizu igra u sablasnoj tišini i pred "šakom ljudi" na tribinama, ali će u Volosu imati priliku da oseti potpuno drugačiji ambijent. Doduše, neće publika da bude na njihovoj strani, ali će atmosfera biti onakva kakvu i zaslužuje duel nacionalnih timova.
Selekcija Grčke, predvođena stručnjakom iz Loznice Ivanom Jovanovićem, na dobrom je putu da grupnu fazu u A Diviziji Lige nacija završi kao lider na tabeli. Zato i ne čudi što je nacija u transu, pa će verovatno i najtalentovanija generacija u istoriji ove zemlje imati ogroman vetar u leđa, kada 16. novembra bude dočekala "orlove" u Volosu (20.45).
Tamošnji Savez saopštio je da su ulaznice za okršaj na stadionu "Pantesaliko" planule za samo nekoliko sati. Kapacitet je 22.189 mesta, karata u prodaji više nema, tako da je već sada sigurno da će tribine biti krcate i da domaćin može da računa na ogromnu podršku.
Podsetimo, pre ovog susreta, "heleni" će sutra uveče gostovati Holandiji u Amsterdamu (20.45), dok će izabranici Veljka Paunovića u istom terminu dočekati Nemačku na "Marakani".
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