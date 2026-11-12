SUTRA SASTANAK O SUDBINI 700 RADNIKA „VALIJA“ U VALJEVU: Tri kompanije razmatraju njihovo zapošljavanje
VIŠE od 700 radnika italijanske fabrike “Valy”, koja do kraja godine zatvara svoj pogon u Valjevu, ipak bi moglo ubrzo da nađe novi posao. Naime, gradonačelnik Valjeva Lazar Gojković razgovarao je sa predstavnicima tri kompanije koje su zainteresovane za zapošljavanje radnika “čarapane”.
O mogućnostima za novo zapošljavanje ovih radnika biće reči na zajedničkom sastanku predstavnika tih kompanija, zaposlenih u “Valyju” i gradonačelnika, koji je zakazan sutra u valjevskom Centru za kulturu.
Grad daje 100 miliona dinara kao pomoć otpuštenima
Zatvaranje ove fabrike iz grupacije “Golden Lady”, ozbiljan je udarac za brojne porodice, pa je Skupština grada Valjeva donela odluku o isplati pomoći zaposlenima u ukupnom iznosu od 100 miliona dinara.
Gojković ta sredstva prvenstveno vidi kao trenutnu pomoć, a ne kao permanentnije rešenje.
(Blic)
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