KOLIKO NOVCA DNEVNO MOŽETE DA PODIGNETE SA BANKOMATA? Ovo bi trebalo da proverite pre svake transakcije

PODIZANjE gotovine sa bankomata deo je svakodnevice, ali mnogi građani nisu sigurni koliko novca mogu da podignu u toku jednog dana. Dnevni limit zavisi od banke, vrste platne kartice i podešavanja računa, a u pojedinim slučajevima korisnici mogu i sami da promene dozvoljeni iznos.

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Kako navodi Kamatica, u Srbiji ne postoji jedinstveno ograničenje koje važi za sve korisnike. Maksimalni iznos određuje svaka banka u skladu sa svojim pravilima i vrstom kartice.

Kod pojedinih kartica dnevni limit može iznositi 100.000 dinara, dok kod drugih može dostići i nekoliko stotina hiljada dinara.

Osim dnevnog ograničenja, važno je znati da bankomati mogu imati i limit po pojedinačnoj transakciji, kao i ograničenu količinu gotovine koju mogu da isplate.

Zbog toga bi građani koji planiraju da podignu veću sumu novca trebalo unapred da provere uslove svoje banke. Informacije o limitima najčešće su dostupne putem mobilne aplikacije, zvaničnog sajta ili direktnim kontaktiranjem banke.

Da li je povoljnije podizati dinare ili evre?

Izbor valute zavisi pre svega od potreba korisnika i računa na kojem se novac nalazi.

Ukoliko novac koristite za svakodnevne troškove u Srbiji, podizanje dinara uglavnom je praktičnija opcija, jer se na taj način izbegava dodatna zamena valute.

Sa druge strane, građanima koji imaju devizni račun i potreban im je novac u evrima može više odgovarati direktno podizanje te valute, umesto da prvo podignu dinare, a zatim ih menjaju.

Ipak, treba imati na umu da ne omogućavaju svi bankomati isplatu evra, kao i da pojedine banke mogu naplaćivati dodatne naknade za ovu uslugu.

Provizije mogu povećati troškove

Posebnu pažnju trebalo bi obratiti na naknade prilikom podizanja novca sa bankomata drugih banaka.

Visina provizije zavisi od uslova banke koja je izdala karticu, a može biti obračunata kao određeni procenat podignutog iznosa ili kao fiksna naknada.

Zato se građanima savetuje da pre transakcije provere važeći tarifnik svoje banke i, kada je to moguće, koriste bankomate banke čiji su klijenti.

Jedinstveno pravilo o maksimalnom dnevnom iznosu za podizanje gotovine ne postoji, baš kao što ne postoji ni univerzalan odgovor na pitanje da li je povoljnije podizati dinare ili evre.

Najvažnije je unapred proveriti dnevni limit kartice, moguće provizije i uslove isplate određene valute. Na taj način mogu se izbeći nepotrebni troškovi i dodatna konverzija novca.

(Kamatica)