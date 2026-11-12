RAZOTKRIVEN TRIK TRGOVACA PRED CRNI PETAK: Svaki treći pogrešno prikazivao popuste

Dok se prodavnice i internet trgovci pripremaju za Crni petak, koji ove godine pada 27. novembra, rezultati jedne evropske kontrole otkrivaju koliko velika sniženja mogu da zavaraju kupce. Čak 30 odsto proverenih internet trgovaca pogrešno je prikazivalo popuste, a u jednom slučaju proizvod je reklamiran kao jeftiniji za 24 odsto, iako je zapravo poskupeo.

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Veliki natpisi sa popustima od 50 ili 70 odsto, precrtane cene i poruke da je ostalo još samo nekoliko proizvoda postali su sastavni deo velikih rasprodaja. Međutim, iza privlačnih ponuda ponekad se krije potpuno drugačija računica.

Kako prenosi sarajevski 033.ba, pozivajući se na evropsku kontrolu, Evropska komisija i nacionalna tela za zaštitu potrošača proverili su 314 internet trgovaca tokom Crnog petka i Sajber ponedeljka.

Rezultati su pokazali da je gotovo svaki treći kontrolisani trgovac pogrešno prikazivao sniženja.

Proizvod poskupeo, a na reklami pisalo da je snižen

Jedan od najupadljivijih primera pokazuje koliko velika može biti razlika između reklamiranog popusta i stvarne cene.

Proizvod koji je ranije koštao 19,48 evra tokom Crnog petka prodavan je za 21,66 evra.

Trgovac je, međutim, kao prethodnu cenu prikazao 28,81 evro i oglasio sniženje od 24 odsto.

Kupac je tako mogao da pomisli da štedi gotovo četvrtinu iznosa, iako je proizvod zapravo bio približno 11 odsto skuplji nego pre akcije.

Slična situacija zabeležena je i kod drugog proizvoda, čija je prethodna cena iznosila 27,99 evra.

Trgovac je kao staru cenu naveo 39,99 evra i reklamirao popust od 40 odsto, iako je stvarno sniženje u odnosu na najnižu cenu tokom prethodnih 30 dana iznosilo svega 14 odsto.