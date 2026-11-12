NOVI PAKET BRITANSKIH SANKCIJA: Sankcionisano svih 10 vodećih ruskih proizvođača nafte
VELIKA Britanija je danas uvela sankcije ruskom proizvođaču nafte Slavneftu, kao i nizu kompanija i brodova povezanih sa energetskim sektorom, saopštivši da je postala prva zemlja koja je sankcionisala svih 10 najvećih ruskih proizvođača nafte.
Nove mere obuhvataju i brodove koji učestvuju u transportu ruske nafte i tečnog prirodnog gasa, velike kompanije za proizvodnju uglja, kao i projekat Vostok Oil ruske kompanije Rosnjeft, prenosi Rojters.
Britanski premijer Endi Bernam treba danas da se sastane sa evropskim liderima i predsednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim na samitu Evropske političke zajednice u Dablinu, gde se očekuje da će glavne teme biti napori za napredak mirovnih pregovora i održavanje pritiska na Rusiju.
Bernam je izjavio da je cilj sankcija da se dodatno smanje prihodi Rusije od nafte i doprinese okončanju, kako je naveo, nepotrebnog rata Kremlja.
- Sada svi moramo da iskoristimo zamah u pregovorima i pronađemo put napred za bezbednost kod kuće i bezbednost našeg kontinenta - dodao je on.
Britanija je ranije uvela sankcije velikim ruskim energetskim kompanijama, među kojima su Transnjeft, Rosnjeft i Lukoil.
Uvođenjem sankcija Slavneftu, svih 10 najvećih ruskih proizvođača nafte sada je obuhvaćeno britanskim sankcijama, saopštila je britanska vlada.
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