MILENIJUM TIM: Ne postoji nijedan zakonski razlog za hapšenje naših zastupnika

KOMPANIJA "Milenijum Tim" saopštila je danas da ne postoji nijedan zakonski razlog za lišavanje slobode zakonskih zastupnika te kompanije, kao ni zastupnika kompanije Danjub Riversajd.

Foto: Milenijum tim

U saopštenju se navodi da ništa od tražene dokumentacije nije uskraćeno niti zadržano, a dostupnost zakonskih zastupnika nadležnim organima nijednog trenutka nije dovedena u pitanje, kao i da kompanija "Milenijum Tim" i njeni zakonski zastupnici ostaju na raspolaganju nadležnim organima.

"Celokupnu dokumentaciju koja se odnosi na predmet postupanja dostavili smo svim nadležnim organima, uključujući i tužilaštvo, a na sve njihove zahteve odgovarali smo blagovremeno i u celosti. Pružili smo i svu potrebnu podršku tokom provera na gradilištu. Zakonski zastupnici kompanija sve vreme bila su i ostaju na raspolaganju nadležnim organima, zbog čega nema opravdanja da se prema njima postupa kao prema licima čije je prisustvo neophodno obezbeđivati lišavanjem slobode", navodi se u saopštenju.

Kako kažu, u saopštenju tužilaštva nisu navedene konkretne okolnosti koje bi, uprkos potpunoj saradnji i dostavljenoj dokumentaciji, opravdavale bilo čije lišavanje slobode.

"S tim u vezi, tužilaštvo u svom saopštenju navodi da je izdalo 'pisane naloge za pronalaženje i hapšenje odgovornih lica'. Međutim, pozitivnopravni propisi koji uređuju krivični postupak ne poznaju procesni akt pod nazivom 'nalog za hapšenje'. Zbog toga ostaje nejasno šta je tužilaštvo pod tim aktom podrazumevalo, ko ga je doneo i na osnovu kog ovlašćenja, odnosno koje zakonske odredbe, kao i koji su konkretni zakonski razlozi za njegovo donošenje", navodi se u saopštenju.

Iz kompanije istuču da insistiranje na lišenju slobode lica koja su dostavila celokupnu dokumentaciju, blagovremeno odgovarala na sve zahteve i sve vreme bila na raspolaganju nadležnim organima smatraju neosnovanim i društveno neprihvatljivim, kao i da odsustvo konkretno obrazloženih zakonskih razloga za takvo postupanje, prema njihovoj oceni, upućuje na motive lične prirode, kojima nema mesta u radu tužilaštva.

"Napominjemo da u sistemu 'Millennium Team-a' posluje 21 kompanija i da ista broji više od 2.500 zaposleni, te normalno funskcionisanje ovih pravnih lica predstavlja izvor egzistencije za više od 2.500 porodica, što sve govori o tome da bi bilo kakvoj ishitrenosti u procesnom postupanju, sa aspekta koji je naveden, trebalo posvetiti posebnu pažnju", navodi se u saopštenju.

Istovremeno, dodaje se, način na koji se ovaj predmet predstavlja javnosti "ostavlja utisak samopromocije" i "otvara pitanje da li se kroz postupanje prema predstavnicima ovih kompanija pokušava zadobiti naklonost vlasti ili pojedinih političkih krugova".

"Lišavanje slobode ne sme služiti ličnoj promociji, političkom pozicioniranju ili dodvoravanju bilo kojoj vlasti i njenim pristalicama. Tužilaštvo je dužno da postupa samostalno i nepristrasno, isključivo na osnovu zakona i činjenica", navodi se u saopštenju kompanije.

Kako se ističe, pogrešno je navedeno u obraćanju Trećeg osnovnog javnog tužilaštva, a koje su preneli mediji, da su predmetni zahtev za izuzeće podneli branioci prijavljenih, a zapravo ga je, dodaje se, podneo zakonski zastupnik kompanije "Millennium Team".

"Branioci su policijske službenike obavestili da je zahtev prethodno podnet. Sam trenutak podnošenja zahteva ne dokazuje njegovu neosnovanost niti zloupotrebu procesnih prava. O njegovoj dopuštenosti i osnovanosti odlučuje nadležni organ, zbog čega su insinuacije o razlozima njegovog podnošenja neprimerene", navodi se u saopštenju.

Iz kompanije posebno ističu da je zahtev za izuzeće podnet juče u 14:45, a da je postupajući tužilac "nalog za hapšenje" izdao oko 19.00, kada su zastupnici privedeni iz svojih domova, a što je, kako kažu, sve u suprotnosti sa članom 40. Zakonika o krivičnom postupku, "koji striktno propisuje da je nakon podošenja zahteva za izuzeće neophodno prekinuti svako dalje postupanje do odluke nadležnog organa o zahtevu, a što se u konkretnom slučaju nije dogodilo".

"Dakle, zastupniku kompanije nije moglo biti poznato da će postupajući tužilac nakon skoro pet sati od podnošenja zahteva za izuzeće izdati nalog pripadnicima MUP RS koji u sebi sadrži elemente protivpravnog postupanja", navodi se u saopštenju.

Ističe se da kompanija "Millennium Team" i njeni zakonski zastupnici ostaju na raspolaganju nadležnim organima i očekuju da se svako dalje postupanje zasniva na konkretnim činjenicama i zakonskim uslovima, uz puno poštovanje prava osumnjičenih i pretpostavke nevinosti.

"Imajući u vidu sve što smo prethodno naveli, obaveštavamo javnost da se zastupnici i zaposleni u MT osećaju ugrozeno zbog bezakonitog postupanja Trećeg OJT, koje je svoj nastavak imalo i kroz današnje obraćanje medijima kojim se, smatramo, vrši pritisak na sve postupajuće državne organe. U skladu sa tim, obaveštavamo javnost da danas podnosimo i dopunu zahteva koji smo predali juče", zaključuje se u saopštenju.

Kompanija "Milenijum Tim" saopštila je ranije danas povodom medijskih navoda o hapšenju generalnog direktora te kompanije Stojana Vujka i zamenika generalnog direktora Ivana Bošnjaka, kao i direktora kompanije Danjub Riversajd Andreje Đulića da oni nisu uhapšeni, niti im je određeno policijsko zadržavanje i da su oni po nalogu Trećeg osnovnog javnog tužilaštva obavili razgovor sa nadležnim policijskim organima, nakon čega su napustili njihove prostorije.

Treće osnovno javno tužilaštvo (OJT) u Beogradu navelo je da nisu tačni navodi da su odgovorna lica privrednih društava "Milenijum tim" i "Denjub Riversajd" dali izjavu u policiji i da su nakon toga pušteni na slobodu, jer se, kako dodaju, čekaju odluke o izuzeću tužilaca i veštaka.

U saopštenju se navodi da je to tužilaštvo 10. novembra izdalo izričite pisane naloge za pronalaženje i hapšenje tih lica zbog sumnje da su izvršila krivično delo građenje bez građevinske dozvole i dodaje da je policija najpre odlagala postupanje, a da je nakon pisanog naloga privela osumnjičene radi uručenja rešenja o zadržavanju.

Više javno tužilaštvo (VJT) u Beogradu je, povodom zahteva S.V. za izuzeće glavnog javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog (OJT) tužilaštva u Beogradu koji je 10. novembra stigao u VJT, pred kraj radnog vremena navelo da je uputilo dopis Trećem OJT u kojem su zatraženi spisi tog predmeta, kao i izjašnjenje glavnog javnog tužioca povodom zahteva za njegovo izuzeće.