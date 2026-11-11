LAVROV: Rusija ostaje posvećena sporazumima o gasu sa Srbijom
RUSIJA je posvećena sporazumima o gasu sa Srbijom, izjavio je ministar spoljnih poslova Ruske Federacije Sergej Lavrov, prenosi agencija RIA Novosti.
On je istakao da su upravo ovih dana u toku pregovori o nastavku isporuka ruskog gasa Srbiji i zaključivanju novog dugoročnog ugovora.
- U potpunosti ostajemo privrženi svim dogovorima koje smo imali i koje i dalje imamo. Nadamo se da će i nova vlada obezbediti kontinuitet kada je reč o strateškom partnerstvu sa Ruskom Federacijom - rekao je Lavrov tokom sastanka sa Aleksandrom Vulinom, predsednikom Nadzornog odbora "Srbijagas".
Tokom sastanka, takođe je pomenuto da su trenutno u toku pregovori o daljim isporukama gasa i novom dugoročnom ugovoru.
Ruski "Gasprom" produžio je gasni aranžman sa Srbijom na tri meseca 30. septembra, odnosno do kraja godine, pod istim povoljnim uslovima kao do sada, potvrdio je ranije Radio-televiziji Srbije direktor "Srbijagasa" Dušan Bajatović.
(RT Balkan)
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