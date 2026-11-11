POŠTA SRBIJE SE OGLASILA O PENZIJAMA: Dinamika isplate zavisi od dotoka novca iz Banke Poštanska štedionica

POŠTA Srbije saopštila je danas da sama dinamika isplate penzija na šalterima, kao i na kućnim adresama korisnika, direktno zavisi od pravovremenog i dovoljnog dotoka gotovine od nadležne Banke Poštanska štedionica koja je, kako je navedeno, za isplatu penzija u oktobru odobrila Pošti samo 50 odsto traženog gotovog novca.

Foto: P. Milošević, N. Skenderija

Navedeno je i da je Banka Poštanska Štedionica za isplatu penzija 10. novembra, odobrila i dostavila Pošti Srbije svega 37 odsto od ukupno traženog i neophodnog gotovog novca.

"Povodom navoda Banke Poštanska štedionica da Pošti Srbije redovno dostavlja gotovinu za isplatu penzija, te odgovornost za nedostatak gotovog novca u poštama u danima isplate penzija, objašnjava neadekvatnom distribucijom, organizacijom i upravljanjem gotovinom nakon njenog preuzimanja od Banke, naše korisnike i javnost obaveštavamo da Pošta kao državno preduzeće od posebnog javnog značaja sa punom odgovornošću i posvećenošću decenijama efikasno i uredno organizuje isplatu penzija na više od 1.500 lokacija širom zemlje i dostavu na adrese korisnika, uključujući i najudaljenija područja, kao i putem mreže od 150 bankomata Pošte Srbije na teritoriji cele zemlje", navodi se u saopštenju Pošte.

Takođe navodi da sistem Pošte Srbije funkcioniše po preciznim i ustaljenim procedurama i na osnovu dugogodišnje dobre poslovne saradnje i prakse sa Bankom Poštanska štedionica.

"Međutim, sama dinamika isplate na šalterima, kao i na kućnim adresama korisnika direktno zavisi od pravovremenog i dovoljnog dotoka gotovine od strane nadležne Banke Poštanska štedionica u Poštu Srbije", piše u saopštenju.

Pošta Srbije je, kako navodi, za isplate penzija u prethodnom periodu, u avgustu i septembru, od Banke Poštanska štedionica dobijala 100 odsto iznosa neophodnog i trebovanog gotovog novca.

Za isplatu penzija u oktobru, Banka Poštanska štedionica je odobrila samo 50 odsto od ukupno traženog i neophodnog gotovog novca, dok je za isplatu penzija 10. novembra, odobrila i dostavila Pošti Srbije svega 37 odsto od ukupno traženog i neophodnog gotovog novca, navodi Pošta u saopštenju.

Dodaje da je aktuelni nedostatak gotovog novca na šalterima pošta upravo posledica ovakvog postupanja Banke Poštanska štedionica.

"Ostavljamo korisnicima usluga Pošte Srbije i javnosti da proceni da li se sa 37 odsto dostavljenih novčanih sredstava u odnosu na neophodnu količinu mogu izmiriti sve potrebe korisnika Pošte Srbije u danima isplate penzija", navedeno je u saopštenju.

Pošta Srbije ističe da kao akcionar i pouzdan strateški partner Banke traži od svih odgovornih u Banci Poštanska štedionica da prilikom donošenja operativnih odluka imaju u vidu da zajednički i ključni prioritet u ovom važnom poslu moraju biti penzioneri i njihov nesmetan, brz i pouzdan pristup zasluženim primanjima.

Banka Poštanska štedionica je ranije danas saopštila da redovno obezbeđuje i dostavlja novac za isplatu penzija Pošti Srbije i ističe da se odgovornost za distribuciju gotovine ne može prebacivati na tu banku, a posebno ne od njenog akcionara Pošte Srbije.

"Povodom informacija koje je Pošta Srbije dostavila medijima u vezi sa raspoloživošću gotovine za isplatu penzija, Banka Poštanska štedionica smatra neophodnim da javnosti ukaže na činjenice koje su u tim informacijama izostavljene, a koje su od suštinskog značaja za razumevanje načina funkcionisanja sistema isplate penzija", navodi se u saopštenju Banke Poštanska štedionica.

Kako navodi BPŠ, banka nikada nije ostala bez gotovine potrebne za redovno funkcionisanje poslovne mreže oba učesnika u ovom procesu.

"Međutim, obezbeđivanje gotovine predstavlja samo jedan deo složenog procesa isplate penzija", dodaje se u saopštenju.

Kako je navedeno, drugi, izuzetno zahtevan deo, jeste organizacija njene dalje distribucije kroz sistem Pošte Srbije, koji obuhvata više od 1.700 isplatnih mesta širom zemlje.

Taj proces, navodi se, podrazumeva blagovremeno planiranje potreba, raspoređivanje gotovine, organizaciju transporta, praćenje potrošnje i pravovremeno snabdevanje svakog pojedinačnog isplatnog mesta.

"Zato nije prihvatljivo da se u javnosti stvara utisak da raspoloživost gotovine na poštanskim šalterima zavisi isključivo od količine novca koju Banka dostavlja Pošti, bez objašnjenja odgovornosti za organizaciju i upravljanje gotovinom nakon njenog preuzimanja", navodi banka.

BPŠ je istakla da je jedno obezbediti gotovinu, a drugo organizovati da ona stigne do svakog isplatnog mesta.