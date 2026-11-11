ŠEŠELJ O EKONOMSKOJ KRIZI U SRBIJI: Nestabilna politička situacija odbija strane investicije

AKO nova vlast otera Kineze, ako otera Ruse, šta će nam ostati, pita predsednik SRS prof. dr Vojislav Šešelj.

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- Ovi ostali stranci su ušli sa investicijama zato što imamo jeftin gas, jeftinu električnu energiju. Zašto bi inače? Zato što je ovde veći profit! Kinezi sad rade bez profita, sa planiranim gubitkom jer na svetskom tržištu čelik trenutno nije mnogo tražen i nema visoku cenu, ali se čeka trenutak kad će opet da skoči cena čelika, kad opet počne industrijski bum u mnogim zemljama. Neće valjda zapadna Evropa večito da trune. Ako se obnove isporuke ruskog gasa i ona će da procveta. Sada je u Srbiji zaista nestabilna politička situacija i ona odbija strane investicije - upozorio je Šešelj na Informer TV.