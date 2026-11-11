VELIKO INTERESOVANJE VOLONTERA: Više od 20.000 kandidata iz preko 145 zemalja sveta želi da bude deo Ekspa 2027

VIŠE od 20.000 kandidata iz preko 145 zemalja sveta već je izrazilo želju da bude deo Ekspa 2027 u Beogradu, saopšteno je danas iz EXPO 2027 d.o.o. Beograd.

Foto: Tanjug/EKSPO 2027/Branko Janačković

Volonterski program najvećeg međunarodnog događaja u istoriji Srbije dostigao je značajnu prekretnicu - nešto više od šest meseci pre otvaranja izložbe, broj prijavljenih kandidata već je premašio broj od 20.000 volontera, navodi se u saopštenju.

- Da Ekspo 2027 uveliko prelazi granice Srbije, najbolje pokazuje podatak da je čak 37,3 odsto prijava stiglo iz inostranstva, dok 62,6 odsto čine kandidati iz Srbije. Pored velikog interesovanja iz regiona, za volonterski program prijavljuju se ljudi sa svih strana sveta - od Evrope, preko Azije, do najudaljenijih delova planete. Među zemljama iz kojih stiže najviše prijava, pored Srbije, nalaze se Severna Makedonija, Bosna i Hercegovina, Slovenija, Hrvatska i Crna Gora, ali i Rusija, Kina, Nemačka i Italija - precizira se u saopštenju.

Kako ističu iz ove kompanije, ogromno interesovanje kandidata iz zemlje i inostranstva pokazuje da se oko Ekspa već okuplja globalna zajednica ljudi spremnih da svojom energijom, znanjem i entuzijazmom doprinesu organizaciji izložbe.

Direktor kompanije EXPO 2027 d.o.o. Beograd Danilo Jerinić istakao je da je veliko interesovanje za volonterski program, nešto više od pola godine pre početka izložbe, važan pokazatelj želje ljudi da učestvuju u organizaciji ovog jedinstvenog događaja.

- Preći broj od 20.000 prijava za volonterski program više od šest meseci pre početka Ekspa 2027 je ogroman uspeh i razlog za veliki ponos! I to ne samo zahvaljujući interesovanju iz Srbije i regiona, već iz zemalja širom sveta! To je najbolja potvrda da Ekspo nije samo izložba koju organizujemo, već događaj koji već sada inspiriše i povezuje ljude širom planete. Svima koji su se prijavili želim da kažem jedno veliko hvala. Već sada pokazujete da će Ekspo 2027 biti nešto zaista posebno - istakao je on.

Kako je poručio, iako je plan bio da je za organizaciju izložbe potrebno oko 20.000 volontera, ovo nije kraj - prijave su i dalje otvorene i kandidati se pozivaju da se i dalje prijavljuju da budu deo najvećeg volonterskog programa naredne godine.

Prijavljeni kandidati pokazuju veliko interesovanje za različite oblasti volontiranja, a najviše kandidata zainteresovano je za podršku digitalnom timu, dok su među najtraženijim pozicijama i one koje se odnose na paviljone međunarodnih učesnika, protokol, organizaciju sportskih događaja i edukativne programe.

Upravo ta raznovrsnost pokazuje da će volonteri biti uključeni u gotovo svaki segment izložbe, od dočeka posetilaca do realizacije programa koji će Beograd pretvoriti u svetsku pozornicu sporta, muzike i igre.

Za hiljade ljudi iz Srbije i sveta, Ekspo 2027 biće prilika da steknu nova prijateljstva, upoznaju različite kulture, razviju veštine i ponesu iskustvo koje se pamti čitavog života, a za Srbiju, to je prilika da svetu pokaže svoju otvorenost, gostoprimstvo i ljude koji su spremni da zajedno stvaraju velike stvari, zaključuje se u saopštenju.

Specijalizovana izložba Ekspo 2027 Beograd biće održana od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine, pod temom „Igra(j) za čovečanstvo - sport i muzika za sve“.

(Tanjug)