NAJNOVIJI IZVEŠTAJ NBS: Dinar stabilan, dolar beleži pad
NARODNA banka Srbije objavila je da zvanični srednji kurs dinara za evro na dan 12. novembar iznosi 117,6322 dinara, dok je današnji kurs za 11. novembar ostao nepromenjen u odnosu na jučerašnji, zbog neradnog dana.
Prema podacima centralne banke, dnevna promena kursa EUR/RSD iznosi 0,0 odsto, dok međumesečna promena beleži pad od 0,2 odsto.
Na godišnjem nivou kurs je niži za 0,4 odsto, dok promena od početka godine iznosi -0,3 odsto.
Srednji kurs za dolar na dan 12. novembar iznosi 105,2260 dinara.
Danas, zvanični srednji kurs za evro ostao je nepromenjen u odnosu na prethodni dan i iznosio je 117,6305 dinara.
Srednji kurs za dolar iznosi 105,2260 dinara.
Dnevna promena kursa USD/RSD beleži pad od 0,5 odsto, koliko iznosi i međumesečna promena od 0,5 odsto.
Na godišnjem nivou kurs je niži za 3,8 odsto, dok promena od početka godine iznosi -5,0 odsto.
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