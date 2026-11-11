Ekonomija

NAJNOVIJI IZVEŠTAJ NBS: Dinar stabilan, dolar beleži pad

Ј.О.С.

11. 11. 2026. u 07:00

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

NARODNA banka Srbije objavila je da zvanični srednji kurs dinara za evro na dan 12. novembar iznosi 117,6322 dinara, dok je današnji kurs za 11. novembar ostao nepromenjen u odnosu na jučerašnji, zbog neradnog dana.

НАЈНОВИЈИ ИЗВЕШТАЈ НБС: Динар стабилан, долар бележи пад

Foto: kvkirillov, YAY Media AS / Alamy / Profimedia

Prema podacima centralne banke, dnevna promena kursa EUR/RSD iznosi 0,0 odsto, dok međumesečna promena beleži pad od 0,2 odsto.

Na godišnjem nivou kurs je niži za 0,4 odsto, dok promena od početka godine iznosi -0,3 odsto.

Srednji kurs za dolar na dan 12. novembar iznosi 105,2260 dinara.

Danas, zvanični srednji kurs za evro ostao je nepromenjen u odnosu na prethodni dan i iznosio je 117,6305 dinara.

Srednji kurs za dolar iznosi 105,2260 dinara.

Dnevna promena kursa USD/RSD beleži pad od 0,5 odsto, koliko iznosi i međumesečna promena od 0,5 odsto.

Na godišnjem nivou kurs je niži za 3,8 odsto, dok promena od početka godine iznosi -5,0 odsto.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Plenković: Pogledajte snimak, Periš je ubijen!
Region

0 0

Plenković: "Pogledajte snimak, Periš je ubijen!"

DELOVE snimka nadzorne kamere iz sobe u kojoj je preminuo Periš, juče je objavio Jutarnji list, nakon čega je Ministarstvo zdravlja zatražilo hitno izjašnjavanje Grada Zagreba u čijoj nadležnosti je psihijatrija u Jankomiru.

10. 11. 2026. u 10:25 >> 11:18

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ASISTIRAJ I TI, BUDI PODRŠKA: Meridianbet košarkaška liga Srbije obeležila “Roze oktobar” uz Meridian fondaciju (FOTO)

ASISTIRAJ I TI, BUDI PODRŠKA: Meridianbet košarkaška liga Srbije obeležila “Roze oktobar” uz Meridian fondaciju (FOTO)