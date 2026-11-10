Kratka, ali jasna poruka: Rijera ponovo pokazao koliko mu znači pobeda Zvezde nad Vojvodinom
Oglasio se Španac.
Jedanaest bodova prednosti na vrhu Super lige Srbije predstavljaju razlog za zadovoljstvo Alberta Rijere, koji je posle trijumfa Crvene zvezde nad Vojvodinom još jednom skrenuo pažnju na učinak svog tima u domaćem prvenstvu.
Španski stručnjak je na Instagramu objavio fotografiju rezultata derbija u Novom Sadu, gde su crveno-beli slavili sa 1:0, a ispod nje prikazao je i aktuelni izgled prvenstvene tabele.
Uz objavu je napisao samo „trenutno“, uz emotikon stegnute pesnice.
Ta poruka dolazi nakon još jednog uspešnog kola za aktuelnog šampiona, koji je pobedom nad najbližim pratiocem dodatno učvrstio poziciju na prvom mestu. Zvezda sada ima 11 bodova više od drugoplasirane Vojvodine, odnosno 26 od večitog rivala Partizana.
Od kada je preuzeo ekipu, Rijera još ne zna za poraz u domaćem prvenstvu. Jedini put njegovi fudbaleri nisu osvojili sva tri boda bilo je gostovanje Radniku u Surdulici (0:0), gde je utakmica završena nerešenim rezultatom.
U Evropi nema baš toliko uspeha. Eliminisan je u plej-ofu za Ligu Evrope od Viktorije Plzenj, uprakos prednosti iz prvog meča od 3:0. U ligaškoj fazi Lige konferencije poražen je u prvom kolu od Lugana, zatim remizirao sa Kopenhagenom, da bi u trećem kolu izbegao možda i najteži poraz u istoriji Crvene zvezde, kada je u nadoknadi uspeo da preokrene rezultat i slavi sa 2:1 protiv Intera iz Andore.
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