Tip fudbal

JUČE SMO PROŠLI! Evo današnjeg Tip tiketa

Немања Пејчић

11. 11. 2026. u 06:32

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REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.

ЈУЧЕ СМО ПРОШЛИ! Ево данашњег Тип тикета

ALEJANDRO PAGNI / AFP / Profimedia

Jučerašnji dobitni tiket možete pogledati OVDE, a evo i današnjih predloga:

Sreda

18.00 Artis Brno - Jablonec 2 (1.97)

19.00 Independijente (R) - Lanus (R) |1+&2+ (1.42)

21.00 Juventus (Ž) - Lion (Ž) |2+ (1.73)

Kvota: 4.84

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