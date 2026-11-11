JUČE SMO PROŠLI! Evo današnjeg Tip tiketa
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.
Jučerašnji dobitni tiket možete pogledati OVDE, a evo i današnjih predloga:
Sreda
18.00 Artis Brno - Jablonec 2 (1.97)
19.00 Independijente (R) - Lanus (R) |1+&2+ (1.42)
21.00 Juventus (Ž) - Lion (Ž) |2+ (1.73)
Kvota: 4.84
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