NAJBOLJI NAČIN ZA UŠTEDU STRUJE Majstor Branko otkrio: Samo ovako ćete prepoloviti račun, a biće vam duplo toplije
KAKO da zadržimo toplotu u kući i smanjimo račune za struju, za Prva TV otkriva elektro-mehaničar Branko Zrnić.
Kako je na samom početku istakao, danas se ljudi greju na različite izvore toplote. Prema njegovom iskustvu, TA peć je najpouzdaniji izvor grejanja, a da bi ona bila efikasnija onda bi trebalo da se stavljaju u najhladnije prostorije i delove kuće - kao na primer uz prozor.
- Hladan vazduh će terati tu toplotu od peći ka sredini i ostalim delovima prostora. Na taj način ceo stan će biti topliji. Ukoliko je držite bliže vrata, polovina prostorije biće hladnija - objasnio je majstor.
Kada je reč o triku sa aluminijumskim folijama koje bi trebalo okolo radijatora ili peći da zadrže toplotu, majstor Branko ističe da one iz njegovog iskustva nemaju nikakav efekat.
Postavlja se i pitanje: Kako najbolje podesiti grejna tela tako da troše što manje struje?
- TA peći se pune noću kada je jeftina struja i kada se napune, isključi se termostat da ne može više da 'vuče' potrošnju i onda se koristi samo ventilator po potrebi. Tako vi iz akumulirane toplote izbacujete količinu toplote koja vam je neophodna. Više od trećine se može uštedeti na taj način. Ako držite peć stalno uključenu to znači da ona ima mali kapacitet ili je jednostavno velika prostorija - objasnio je majstor za kraj i savetovao je svima da ne koriste produžne prekidače, pogotovo one koji na sebi imaju prekidač.
(Kurir)
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