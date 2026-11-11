HALO U EU KAO KOD KUĆE: Kada će Srbiji i zemljama Zapadnog Balkana biti ukinut roming?

GRAĐANI Srbije koji putuju u Evropsku uniju mogli bi već polovinom sledeće godine da koriste mobilne telefone bez dodatnih troškova prilikom prelaska granice.

FOTO: GROK AI

Evropska komisija je saopštila da je procedura priključivanja država Zapadnog Balkana evropskom programu "Roming kao kod kuće" već započela. Zvaničan datum kada će ovaj režim da profunkcioniše još nije određen, a ključni napredak očekuje se u prvoj polovini sledeće godine.

Procenjuje se da bi roming mogao da bude ukinut do leta 2027. godine, a to konkretno znači korišćenje mobilnih poziva, SMS i interneta bez dodatnih troškova. Primer Ukrajine i Moldavije, koje su se evropskoj roming zoni priključile 1. januara, pokazuje da je završna faza, posle usklađivanja propisa, trajala svega nekoliko meseci.

Ko je bar jednom putovao na Zapad, zna kakve organizacione muke zahteva obezbeđivanje normalnog funkcionisanja mobilnog telefona. Papreni roming i dalje zadaje veliku glavobolju.

Pred put se kupuju povoljni paketi, na graničnim prelazima nekada vade i menjaju kartice ili se razmena mobilnih podataka jednostavno potpuno isključi, da na kraju meseca ne bi stiglo neprijatno iznenađenje u vidu basnoslovnog računa. A to onda znači i ograničavanje ili potpuno ustezanje od telefoniranja, razmene poruka, korišćenja društvenih mreža i interneta, svega onoga što danas čini moderni svet i bez čega se jednostavno ne može. Uskoro bi to moglo da postane samo ružna prošlost.

Svaki minut četiri evra KOLIKO rasterećenje bi donelo ukidanje rominga pokazuje i podatak da neki strani operateri svaki započeti minut razgovora iz Srbije naplaćuju blizu paprenih četiri evra. Za jedan običan telefonski razgovor tako treba izdvojiti pravo malo bogatstvo. To bi uskoro trebalo da bude samo ružna prošlost.

Region bi tako konačno mogao da dobije opipljivu korist od nove strategije EU postepenog približavanja Uniji i korišćenja pogodnosti i pre budućeg članstva. Novi režim omogućio bi putnicima da razgovaraju, šalju poruke i koriste mobilni internet po uslovima domaćih tarifa, bez dodatnih roming naknada. Korist bi bila obostrana.

Građani Srbije i naše komšije mogli bi bez straha od računa da putuju po EU, dok bi evropski turisti imali iste pogodnosti na Zapadnom Balkanu. Olakšali bi se poslovanje preduzeća, komunikacija sa partnerima i klijentima, ali i svakodnevni život mnogobrojne dijaspore koja redovno posećuje zavičaj. Neće više biti potrebe za kupovinom posebnih kartica i paketa samo zbog prelaska granice.

Hronologija 25. februar 2026 - Evropska komisija predložila otvaranje pregovora sa šest partnera sa Zapadnog Balkana o ukidanju dodatnih troškova rominga

4. jun 2026 - Savet EU odobrio početak pregovora

21. oktobar 2026 - Održan prvi bilateralni sastanak pregovaračkih timova Srbije i EK, čime su zvanično počeli pregovori sa Srbijom

6. novembar 2026 - EK saopštila da su otvoreni bilateralni pregovori

Evropska komisija je otvorila bilateralne pregovore sa partnerima na Zapadnom Balkanu o njihovom uključivanju u sistem "Roming kao kod kuće". Pregovara se sa Srbijom, Crnom Gorom, Severnom Makedonijom, Albanijom, Bosnom i Hercegovinom, i sa privremenim institucijama u Prištini.