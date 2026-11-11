Društvo

RADOVI NA PUTEVIMA ŠIROM SRBIJE: Pogledajte koje deonice su zatvorene i gde su alternativni pravci

Ј.О.С.

11. 11. 2026. u 07:00

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ZBOG radova na više deonica državnih puteva širom Srbije, na snazi su izmenjeni režimi saobraćaja, privremene obustave i preusmeravanja, saopštilo je JP "Putevi Srbije".

РАДОВИ НА ПУТЕВИМА ШИРОМ СРБИЈЕ: Погледајте које деонице су затворене и где су алтернативни правци

Foto: Werner Otto/Alamy/Profimedia

Auto-put E-70 (IA br. 3): Petlja Pećinci - Petlja Šimanovci

Na deonici od petlje Pećinci do petlje Šimanovci, u smeru ka Beogradu, do 15. novembra 2026. godine izvode se radovi na horizontalnom obeležavanju puta.

Tokom radova, u dužini do 5.000 metara, za saobraćaj su zatvorene preticajna ili zaustavna saobraćajna traka.

Obilaznica oko Beograda (IA br. 5): Petlja Surčin jug - Petlja Ostružnica (Ostružnički most)

Zbog radova na sanaciji desne kolovozne trake na Ostružničkom mostu, koji traju do 19. novembra 2026. godine do 12 časova, izmenjen je režim saobraćaja:

U smeru od Novog Sada ka Nišu: Za saobraćaj su zatvorene preticajna i vozna saobraćajna traka, a saobraćaj se odvija zaustavnom i preticajnom saobraćajnom trakom suprotnog smera.

U smeru od Niša ka Novom Sadu: Za saobraćaj je zatvorena preticajna saobraćajna traka, dok se vozila kreću voznom i zaustavnom trakom u smeru kretanja, dok je preticajna traka namenjena za saobraćajni tok suprotnog smera.

Auto-put Miloš Veliki (IA br. 5): Petlja Vrnjačka Banja

Od 12. novembra 2026. godine, zbog radova na sanaciji kolovoza, biće zatvorena petlja Vrnjačka Banja u oba smera.

Planirani rok trajanja radova je 26 dana, a tokom ovog perioda alternativni putni pravac biće preusmeren preko državnog puta II A reda broj 260, na deonici između petlje Trstenik i petlje Vrba.

Regionalni put II A br. 113: Feketić - Vrbas

Zbog radova na rehabilitaciji kolovoza na snazi je potpuna obustava saobraćaja na deonici Feketić – Vrbas, koja će trajati do 30. novembra 2026. godine.

Saobraćaj se preusmerava alternativnom trasom: od Feketića ka Srbobranu putem II A reda broj 100, a zatim od Srbobrana ka Vrbasu putem I B reda broj 15.

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