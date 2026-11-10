BRNABIĆ NA SVEČANOJ VEČERI U JELISEJSKOJ PALATI: Podelila slike sa Emanuelom i Brižit Makron (FOTO)
PREDSEDNIK Francuske Emanuel Makron priredio je svečanu večeru za šefove delegacije Pariskog mirovnog foruma, a svečan doček priređen je i za v.d. predsednika Republike Srbije Anu Brnabić.
Ana Brnabić podelila je fotografije sa Emanuelom Makronom i prvom damom Francuske Brižit Makron.
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