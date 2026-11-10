VUČIĆ SE OBRATIO PENZIONERIMA: Biće isplata penzija, dok ih mi budemo isplaćivali biće redovne

LIDER opozicije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da građani Srbije ne treba da brinu za penzije dok god ih, kako je rekao, isplaćuje dosadašnja vlast, jer su na računu države ostavili milijarde evra.

FOTO TANJUG/ RADE PRELIĆ

- Ovo neće biti poslednja penzija koju ćemo mi da isplaćujemo. I uprkos svim pritiscima i razaranju zemlje, uprkos uvođenju nestabilnosti, uprkos mafijaškim falangama koje obilaze restorane, firme, kompanije i sve drugo i uprkos napadima na sve institucije, rušenju vladavine prava i uprkos svemu što su uradili u prethodnih 17 dana sve će biti obezbeđeno. Gde god bude potrebno intervenisaćemo i obezbediti punu isplatu penzija kao što smo to radili u svih 14 godina - rekao je Vučić za TV Informer.

On je to rekao odgovarajući na pitanje da prokomentariše objavu stranke Srbija centar (SRCE) u kojoj tvrde da je odlazeći režim ostavio penzionere bez gotovine uoči praznika, uz opasku šta bi drugo radili ljudi koji nisu dobili ni 100 glasova na izborima. Vučić je dodao i da su penzionerima tokom njegove vlasti obezbeđene najveće penzije u istoriji Srbije.

- Neka brinu ljudi šta će da bude kada mi o tome ne budemo brinuli. I nemojte da se sekirate, mi nećemo ostaviti 40 ili 50 miliona evra na računu. Ostavićemo milijarde evra na računu, to ljudi treba da znaju uprkos tome što mnogo toga moramo da plaćamo sad i mnoge stvari koje nismo ni mislili da moramo da plaćamo, a moramo da plaćamo kao država zbog neodgovornosti nekih drugih ljudi. Tako da ljudi što se toga tiče, ne treba da se sekiraju, a da li ima razloga da se sekiraju za budućnost? Dovoljno je da slušate gluposti koje izgovaraju svakoga dana oko investicija - rekao je Vučić.

Dodao je da će nova vlast oterati sve investitore i ugasiti sve fabrike ne zato što to žele, već zato što, kako je rekao, nemaju pojma šta bi sa sobom.

- A tek kad nam uvedu četvorodnevnu radnu nedelju sa po sedam sati rada dnevno i da nam kažu 'Nemojte ništa Srbi da radite, a plate po 5.000 evra će da budu' znajte da će nezaposlenost opet da nam ide u nebesa - rekao je Vučić.

Ukazao je da nova vlast u Srbiji nije u stanju ni da završi Ekspo, kao i da će zaustaviti izgradnju polovine autoputeva zato što se oni jedino bave "lovom na veštice".

- Oni ništa drugo nisu u stanju da urade. I to će ljudi polako, kako dani prolaze, moći da vide. Jedino što mogu i što znaju je kako će da progone one koji drugačije misle i misle da će svi da ih se plaše doveka. Ništa više od svega toga oni ne misle. Tako da, taj strah ima svoje dejstvo, on traje negde između tri do šest meseci, posle toga straha više nema. Ja to tačno znam, gledao sam to 2000. i 2001. godine kako je izgledalo kod ljudi, zato sam ja te boginje preležao odavno i nemam nikakav problem - rekao je Vučić.

Naveo je da "umire od sreće kada vidi kako misle da su mnogo opasi, a bave se svim osim onim što im je posao".

- I tek čekajte da vidite kad se dočepaju vlasti Šoškić i ovi, oni neće da zarezuju ove plenumaše ni dva odsto. Samo čekajte da to vidite. Pitaće nešto plenume, ali navodno će ih pitati prvih mesec dana, a onda ih više niko ništa od njih neće pitati. I to vam je Šoškić nedvosmisleno rekao - ukazao je Vučić. Dodao je da on o Šoškiću misli sve najgore, zato što je loše služio državi, ali da je bio u državi i zna nešto o državi.

- I bolje je takav nego onaj koji radi na razgradnji države u svakom trenutku. Kad kažem 'bolje', ne mislim da je stvarno bolji, ali razumeli ste me šta mislim. Bar će biti manje nestabilnosti u državi - rekao je Vučić i ocenio da da su dovoljno zla i nesreće doneli svi.

On smatra da će to da se nastavi, i da očekuje "strašne posledice'.

- A nemojte da brinete za penzije dok ih mi isplaćujemo, sve će biti redovne i novca više nego dovoljno. Tako da se niko za to ne sekira - poručio je Vučić.