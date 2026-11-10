Fudbal

Zidan kao Paunović - Nižu se problemi za selektora Francuske

М. З.

10. 11. 2026. u 23:18

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Sve veći broj otkaza pred mečeve u Ligi nacija.

Зидан као Пауновић - Нижу се проблеми за селектора Француске

foto: Julien Mattia / Zuma Press / Profimedia

Navikli smo već da fudbalska reprezentacija Srbije ima velikih kadrovskih problema zbog povreda igrača, ali daleko od toga da je jedina koju to muči. Selektor "orlova" Veljko Paunović (49) će u predstojeće dve utakmice protiv Nemačke i Grčke (13. i 16. novembar) biti bez Dušana Vlahovića, Strahinje Pavlovića, Alekse Terzića, Filipa Kostića i Aleksandra Stankovića, ali istu muku muči i njegov kolega Zinedin Zidan (54).

Naime, kormilar Francuske morao je da redukuje spisak i dodaje nova imena, jer su se otkazi nizali jedan za drugim. Popularne "trikolore" očekuju dueli sa Italijom u Milanu (12. novembar) i Turskom u Bordou (15. novembar) u A Diviziji Lige nacija, a već su otpala trojica igrača.

Prvotimac madridskog Reala Oreljan Čuameni (26) neće moći da pomogne saigračima, jer je zbog problema sa preponama morao da napusti trening nacionalnog tima. Ugledni list "Lekip" preneo je da je defanzivni vezista odmah podvrgnut lekarskim pregledima kako bi se utvrdila priroda i težina povrede.

Pre njega, otpali su Pjer Kalulu (26) i Markus Tiram (29). Štoper Juventusa dobio je jak udarac u butni mišić tokom duela u Seriji A protiv Fiorentine. Obavio je snimanja i preglede, pa se vratio u Italiju na terapije, a umesto njega je pozvan Sael Kumbedi (21) iz Volfsburga.

S druge strane, napadač Intera je došao na okupljanje sa povredom zadnje lože. I on je nakon okršaja sa Komom u italijanskom prvenstvu prijavio da oseća bol, pa je radio samo na individualnom oporavku. Nakon što je proveo noć pod nadzorom, obavljeni su dodatni lekarski pregledi, pa je utvrđeno da je bolje da Tiram ode nazad u klub, gde će nastaviti sa rehabilitacijom. Njegovo mesto zauzeće mladi Eli Žunior Krupi (20) iz Bornmuta.

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