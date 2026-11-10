Nemci poludeli za srpskim napadačem, klub ga ne pušta za manje od 20.000.000€!
Naš reprezentativac nastavlja da blista u Belgiji.
Srpski fudbaler Mihajlo Cvetković (19) ne prestaje da oduševljava sportsku javnost, a njegove fenomenalne partije i golovi skrenuli su pažnju nemačkim klubovima. Mladi napadač je ogroman potencijal nagovestio u Čukaričkom, što mu je u julu prošle godine donelo transferu u Anderleht težak 3,2 miliona evra.
Vrlo brzo se u klubu iz Brisela izborio za priliku, postao je odmah jedan od miljenika navijača, a nastavio je da rešeta mreže i ove sezone. Dosad je već odigrao 21 utakmicu u svim takmičenjima, dao sedam pogodaka i upisao dve asistencije, a posebno je publiku u Belgiji oduševio minulog vikenda.
U derbiju domaćeg šampionata protiv Klub Briža (1:1) uspeo je da se upiše u listu strelaca i to na fenomenalan način. Na centru terena je rvo izdržao jak duel sa defanzivcem domaćeg tima Brendonom Meheleom, a onda pretrčao skoro 50 metara u punom sprintu i savladao čuvenog golmana Jana Zomera.
Nije to promaklo brojnim skautima, pa inostrani mediji uveliko prenose da se momka iz Niša već raspituju Frajburg i Ajntraht iz Frankfurta. Međutim, neće to biti lak posao za bundesligaše, jer snažni centarfor ima aktivan ugovor sa "ljubičastima" do juna 2029. godine.
Pritom, iako se njegova tržišna vrednost trenutno kreće oko 13 miliona evra, čelnici Anderlehta su čvrsto odlučili da svog golgetera nemaju nameru da prodaju za manje od 20 miliona. Zanimljivo, Međunarodni centar za sportske studije (CIES) u oktobru je procenio našeg reprezentativca na čak 29 miliona evra.
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