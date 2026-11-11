PROCENITE SVOJE MOGUćNOSTI Astro savet za sredu, 11. novembar: Ova 4 znaka su na udaru aspekata sa Jupiterom i Marsom
JUPITER, planeta blagostanja, obrazovanja, putovanja i kontakata sa strancima, na 25. stepenu Lava, 11. novembra pravi opoziciju sa severnim Mesečevim čvorom na 25. stepenu Vodolije.
Lav je simbol volje, autoriteta, lidera, dominacije, organizacionih sposobnosti, a Vodolija znak budućnosti, više sile, bunta, nezavisnosti, progresa. Ovaj izazovan aspekt će najviše uticati na rođene sa podznakom ili Suncem u trećoj dekadi Lava, Vodolije, Bika i Škorpije.
Oni se mogu suočiti sa neskladom između svojih želja, planova, vizija i realnih mogućnosti, što će biti još više naglašeno zato što Jupiter kao planeta ekspanzije, sve uvećava, a blizina Marsa podstiče na akciju. Snagu ovog aspekta pojačava i 25. stepen, koji simbolizuje prvi zodijački znak, Ovna, odnosno, inicijativu, ali i sukobe.
Preporučujemo
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Plenković: "Pogledajte snimak, Periš je ubijen!"
DELOVE snimka nadzorne kamere iz sobe u kojoj je preminuo Periš, juče je objavio Jutarnji list, nakon čega je Ministarstvo zdravlja zatražilo hitno izjašnjavanje Grada Zagreba u čijoj nadležnosti je psihijatrija u Jankomiru.
10. 11. 2026. u 10:25 >> 11:18
Komentari (0)