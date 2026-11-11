PROCENITE SVOJE MOGUćNOSTI Astro savet za sredu, 11. novembar: Ova 4 znaka su na udaru aspekata sa Jupiterom i Marsom

JUPITER, planeta blagostanja, obrazovanja, putovanja i kontakata sa strancima, na 25. stepenu Lava, 11. novembra pravi opoziciju sa severnim Mesečevim čvorom na 25. stepenu Vodolije.

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Lav je simbol volje, autoriteta, lidera, dominacije, organizacionih sposobnosti, a Vodolija znak budućnosti, više sile, bunta, nezavisnosti, progresa. Ovaj izazovan aspekt će najviše uticati na rođene sa podznakom ili Suncem u trećoj dekadi Lava, Vodolije, Bika i Škorpije.

Oni se mogu suočiti sa neskladom između svojih želja, planova, vizija i realnih mogućnosti, što će biti još više naglašeno zato što Jupiter kao planeta ekspanzije, sve uvećava, a blizina Marsa podstiče na akciju. Snagu ovog aspekta pojačava i 25. stepen, koji simbolizuje prvi zodijački znak, Ovna, odnosno, inicijativu, ali i sukobe.