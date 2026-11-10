Grčka hoće da završi na vrhu - Jovanović ne krije ambicije pred novi duel sa Srbijom

Iskusni stručnjak priželjkuje nastavak sjajne serije rezultata.

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Fudbalska reprezentacija Grčke je, bez dileme, najrpijatnije iznenađenje u ovogodišnjem ciklusu A Divizije u Ligi nacija. Predvođeni srpskim trenerom Ivanom Jovanovićem (64) uspeli su "heleni" da osvoje osam bodova iz četiri utakmice, pa sa Holandijom trenutno dele prvo mesto u grupi 2.

Najtalentovanija generacija u istoriji ove zemlje, prema tvrdnjama mnogobrojnih stručnjaka, imaće sada priliku da protiv Holandije u Amsterdamu (13. novembar) i Srbije u Volosu (16. novembar) overi lidersku poziciju. Tako bi potvrdila prognoze o visokim dometima ovog tima, koje predvode Cimikas, Colis, Karecas, Pavlidis, Duvikas i ostali asovi.

- Čekaju nas još dve ako teške utakmice u ovom ciklusu. Nalazimo se u veoma dobroj poziciji na tabeli, ali je izuzetno važno da odgovorimo na pravi način u oba meča. U prethodna četiri kola stvorili smo priliku da se borimo za više nego što smo možda i očekivali na početku takmičenja. Važno je da nastavimo istim tempom, a ukoliko je moguće, da pokažemo još bolje lice. Sada imamo više iskustva, ali to ne znači da treba da precenjujemo sopstvene mogućnosti. Potrebni su nam pozitivan pristup, koncentracija i posvećenost ciljevima - naglasio je Jovanović.

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Strateg rodom iz Loznice ne može da računa na sjajnog ofanzivnog vezistu Borusije iz Dortmunda Kostasa Konstantelijasa (23), koji je zavrđio sezonu zbog operacije kolena, odnosno kidanja prednjih ukrštenih ligamenata. Ovog puta priliku da se dokaže dobio je Ilijas Kucupijas (25) iz Anderlehta.

- Na određenim pozicijama, pogotovo u veznom redu, potrebna su nam dodatna rešenja. Kucupijas već neko vreme pokušava da se nametne u Belgiji. Igra na dobrom nivou i smatram da zaslužuje priliku. Zbog toga je sada sa nama - objasnio je Jovanović.