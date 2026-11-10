"Ibrahimović i Perišić su me poslali u Srbiju": Zvezda Premijer lige gledala večiti derbi, pa objasnila otkud u Beogradu

Otišao sam, a Srbin mi je dao važne savete, objašnjava fudbaler Totenhema.

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Fudbaler Totenhema Dejan Kuluševski otkrio je da je tokom dugotrajnog oporavka od teške povrede kolena pomoć potražio u Srbiji, i to po savetu Zlatana Ibrahimovića i Ivana Perišića.

Švedski reprezentativac ispričao je da mu je srpski stručnjak savetovao da odustane od novih hirurških zahvata i pokuša da se vrati na teren uprkos bolovima. Nije precizirao o kome je reč, ali se pretpostavlja da je pomoć potražio kod profesora Andreje Milutinovića.

Kako je objasnio, upravo mu je takva sigurnost bila potrebna posle brojnih neuspešnih pokušaja da reši problem sa kolenom.

- Zlatan i Perišić su želeli da odem tamo. Otišao sam, a Srbin mi je dao važne savete. Rekao mi je: 'Ne razmišljaj o drugim operacijama, uradićemo ovo'. Bio je toliko siguran u sebe da će uspeti. Trebao mi je neko pored da mi kaže: 'Dejane, ovo će uspeti'. Dakle, bio mi je važan - ispričao je Kuluševski.

Kuluševski je boravak u Beograu iskoristio i da isprati večiti derbi u aprilu ove godine na stadionu „Rajko Mitić“, u kome je Crvena zvezda bila bolja od Partizana sa 3:0.

Koliko je njegov put do povratka na teren bio težak, najbolje govori činjenica da je tokom leta razmatrao i mogućnost transplantacije kolena.

- Odgovor na pitanje zašto je trebalo toliko dugo da se vratim jeste da postoje ljudi koji se nikada nisu ni oporavili od ovakvih povreda. Pre svega trebalo bi da budem srećan što je bilo moguće da se vratim,. Mnogo je onih koji su prestali da se bave svojim sportom zbog oštećenja hrskavice. Uradili smo ono što smo smatrali da je najbolje i nije uspelo. Posle toga smo morali da pokušamo sa drugom operacijom. Onda su mnogi ljudi bili nervozni kada su shvatili da ni to ne izgleda najbolje.

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Posle dugog odsustva, Kuluševski se konačno vratio takmičarskom fudbalu. Zaigrao je protiv Koventrija prošlog meseca, dok je u porazu od Lidsa pre nekoliko dana dobio 25 minuta na terenu. Ponovo je i deo reprezentacije Švedske.

- Morao sam celo ovo leto da sedim i razgovaram sa drugim lekarima o još jednoj operaciji. Bila bi to transplatacija kolena. Da sam svoje koleno zamenio tuđim... Onda sam rekao: 'Ne, uradićemo to ovako, ako me boli kada igram, igraću sa bolom.'. Trenirao sam i pokušavao da živim kao normalna osoba. Verovao sam da će uspeti. Do sada sam bio u pravu.