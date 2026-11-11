NATO PROTIV NLO NAD NEBOM LITVANIJE: Zavijale sirene, svi mislili Rusi, ali...

LOVCI NATO podignuti su u vazduh u Litvaniji, nakon što je u Vilnjuskom i Utenskom okrugu te zemlje proglašena vazdušna opasnost zbog neidentifikovanog letećeg objekta, prenosi televizijska i radio-kompanija LRT, pozivajući se na litvanske oružane snage i Nacionalni centar za upravljanje kriznim situacijama (NKVC).

Foto: AI generated/ChatGPT

- U Vilnjuskom i Utenskom okrugu proglašena je... vazdušna opasnost... Doneta je odluka o podizanju lovaca u okviru misije NATO za vazdušnu patrolu - navodi se u saopštenju, prenose RIA Novosti.

Prema rečima rukovodioca NKVC-a, neidentifikovani objekat kretao se u oblasti Ignaline. Nekoliko minuta kasnije, televizijska i radio-kompanija objavila je da je litvanska vojska proglasila prestanak vazdušne opasnosti. Prema navodima LRT-a, zbog uzbune je privremeno bio ograničen i rad aerodroma u Viljnusu.

U poslednje vreme u vazdušnom prostoru baltičkih zemalja više puta su se pojavljivali ukrajinski dronovi. Istovremeno, Estonija, Letonija i Litvanija ranije su tvrdile da navodno nisu dale Ukrajini dozvolu da koristi njihove teritorije i vazdušni prostor za napade dronovima na objekte u Rusiji.

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