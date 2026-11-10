”PRIZNANJE KOSOVA BIĆE OSNOVNI TEST ZA NOVU VLADU SRBIJE”: Oglasio se Kurti i rekao šta očekuje od Studentske liste

PREMIJER privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti izjavio je za Radio Frans Internešnl (RFI) da je "priznanje Kosova osnovni test za novu vladu u Srbiji".

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Time, Kurti je pokazao da od Studentske liste zapravo očekuje priznanje nezavisnosti tzv. Kosova.

- Upravo će priznanje Kosova biti osnovni test za novu vladu u Srbiji. Ako je Srbija demokratska zemlja, priznaće nezavisnost Kosova - rekao je Kurti tokom intervjua, a njegova skandalozna izjava proširila se društvenim mrežama.

Podsetimo, predstavnici Studentske liste tokom predizborne kampanje, predstavljajući svoj politički program, najavljivali su borbu za očuvanje Kosova i Metohije u sastavu Srbije.

Kosovo PM Kurti for Radio France International: It is precisely the recognition of Kosovo that will be the fundamental test for the new government in Serbia. If Serbia is democratic, it will recognize the independence of Kosovo. https://t.co/7pYfhkDBHo — Admirim (@admirim) November 10, 2026

"Nastavak dijaloga je osnovni deo studentskog plana"

Nosilac liste Ilija Srdanović izjavio je da će nova vlada nastaviti dijalog o Kosovu, kao i punu primenu Briselskog sporazuma o normalizaciji odnosa.

- Nastavak dijaloga po pitanju Kosova i Metohije osnovni je deo studentskog plana. Sva platforma domaćih i međunarodnih odnosa u Srbiji bazirana je na poštovanju Ustava Republike Srbije. Tako da je i ta platforma o razgovorima, odnosno daljoj budućnosti Kosova i Metohije, u skladu sa Ustavom Republike Srbije - rekao je Srdanović.

Na direktno pitanje da li to podrazumeva li to i spremnost da se razgovara sa Aljbinom Kurtijem, on je rekao da će "o svakom pitanju koje ima veoma važan strateški interes za našu državu, za našu naciju, za naše građane, doneti odluku naknadno, kada se bude formirala vlada".

"Tokom 2025. zabeleženo 137 etnički motivisanih napada na Srbe"

Podsetimo, situacija u kojoj se nalazi srpska zajednica na KiM je "krhka i teška", a na sednici Saveta bezbednosti UN o šestomesečnom izveštaju o radu UNMIK-a u aprilu ove godine je ukazano na potrebu pune primene postignutih sporazuma, uključujući i formiranje Zajednice srpskih opština.

- Samo tokom 2025. godine zabeleženo je 137 etnički motivisanih napada, a kada se posmatra period od poslednje četiri godine, taj broj prelazi 700 - rekla je Danijela Nikolić, predsednica Opštinskog odbora za KiM.

Nikolić je, takođe, ukazala da se u izveštaju UNMIK-a nedovoljno govori o iseljavanju Srba koje, kako je ocenila, predstavlja jedan od najozbiljnijih problema.

Teror na Gazivodama

Teror i institucionalno nasilje prelili su se i na jezero Gazivode, gde su prištinske vlasti započele bespravno rušenje srpskih objekata i vikendica. Kako je Blic već pisao, Javno preduzeće „Ibar-Lepenac” buldožerima je srušilo više objekata, uključujući i motel "Jezero”, iako su vlasnici uveliko predali dokumentaciju za legalizaciju. Ukupno 11 porodica je nalog za napuštanje objekata na jezeru Gazivode, a do sada je srušeno 17 objekata u vlasništvu Srba. Sila se u Zubinom Potoku primenjuje isključivo nad srpskim stanovništvom, a meštani očajno ističu da ne osećaju nikakvu pravnu zaštitu dok im se imovina briše sa lica zemlje.

Brutalno prebijanje Srba

Tortura nad Srbima na Kosovu i Metohiji posebno je pojačana nakon proleća 2021. godine, što se poklapa sa dolaskom Kurtija na vlast. Kulminacija se dogodila pre nedelju dana kada je zverski pretučen Nenad Rašković iz sela Dren. Trojica kosovskih policajaca su mu upala u kuću, stavila lisice, a potom ga odvela u šumu gde su ga vezali za drvo i brutalno mu polomili rebra.