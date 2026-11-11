KIŠA I TEMPERATURE DO 17 STEPENI: Evo kakvo nas vreme očekuje na Dan primirja
U SRBIJI će se zadržadi umereno do potpuno oblačno vreme.
U većini krajeva će biti malo toplije uz lokalnu pojavu kratkotrajne kiše.
Oblačnost će se zadržati tokom celog dana, a kratkotrajna kiša se očekuje na severu i u centralnim delovima Srbije.
U ostalim krajevima će biti u glavnom suvo ili sa retkim lokalnim pljuskovima.
Duvaće slab do umeren južni i jugoistočni vetar koji donosi topliji vazduh i veći skok temperatura u narednim danima.
Minimalne jjutarnje
Minimalne jutarnje temperature kretaće se od 2 do 10 stepeni, dok će maksimalne dnevne biti u rasponu od 12 do 17 stepeni.
U Beogradu će vreme biti umereno do potpuno oblačno i povremeno kišovito, ali uz prijatnu temperaturu.
Jutarnja će biti oko 10, a najviša dnevna dostići će 17 stepeni.
U istočnoj Srbiji, u Negotinskoj i Timočkoj Krajini, zadržaće se tmurnije vreme sa temperaturama oko 8 do 10 stepeni, dok će u planinskim predelima, poput Zlatibora i Kopaonika, biti oblačno i svežije, sa temperaturama između 4 i 9 stepeni i bez snežnih padavina.
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