Društvo

KIŠA I TEMPERATURE DO 17 STEPENI: Evo kakvo nas vreme očekuje na Dan primirja

В.Н.

11. 11. 2026. u 07:00

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U SRBIJI će se zadržadi umereno do potpuno oblačno vreme.

КИША И ТЕМПЕРАТУРЕ ДО 17 СТЕПЕНИ: Ево какво нас време очекује на Дан примирја

Foto: Valery Voennyy, Panther Media Global/Alamy/Profimedia

U većini krajeva će biti malo toplije uz lokalnu pojavu kratkotrajne kiše.

Oblačnost će se zadržati tokom celog dana, a kratkotrajna kiša se očekuje na severu i u centralnim delovima Srbije. 

U ostalim krajevima će biti u glavnom suvo ili sa retkim lokalnim pljuskovima. 

Duvaće slab do umeren južni i jugoistočni vetar koji donosi topliji vazduh i veći skok temperatura u narednim danima.

Minimalne jjutarnje

Minimalne jutarnje temperature kretaće se od 2 do 10 stepeni, dok će maksimalne dnevne biti u rasponu od 12 do 17 stepeni.

U Beogradu će vreme biti umereno do potpuno oblačno i povremeno kišovito, ali uz prijatnu temperaturu.

Jutarnja će biti oko 10, a najviša dnevna dostići će 17 stepeni.

U istočnoj Srbiji, u Negotinskoj i Timočkoj Krajini, zadržaće se tmurnije vreme sa temperaturama oko 8 do 10 stepeni, dok će u planinskim predelima, poput Zlatibora i Kopaonika, biti oblačno i svežije, sa temperaturama između 4 i 9 stepeni i bez snežnih padavina.

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