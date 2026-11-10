RIJALITI DO 45 MINUTA DNEVNO POSLE 23 ČASA Ovo je plan Studentske liste za medije: Predloženo da ovi sadržaji čine najmanje 30 odsto programa

STUDENTSKA lista je u svom planu od 11 tačaka za reforme u Srbiji najavila i niz promena u oblasti medija, televizijskog programa, kulture i zaštite dece.

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Nijednom centru moći, bilo da je reč o vladi, vlasniku medija ili distributeru, ne sme biti dozvoljeno da kontroliše javne informacije, naveli su i dodali da će u sklopu medijskog sistema zadržati ono što funkcioniše, dok će istovremeno, kako kažu, rešavati pitanja koja su ostala neadekvatno ili nejasno regulisana.

Studentska lista navodi da su predložene izmene medijskog sistema kojima bi se rešila pitanja prikrivene kontrole medija, korišćenja javnog novca za nagrađivanje medija koji se smatraju podobnim, kao i uticaja distributera na dostupnost televizijskih kanala široj publici.

Rijaliti programi i zaštita dece

Među predlozima je ograničavanje rijaliti programa na televizijama sa nacionalnom frekvencijom na 45 minuta dnevno i to isključivo u terminu nakon 23 sata, bez prenosa uživo.

Predviđeno je i da se ukine njihov prenos uživo, dok bi se ista ograničenja odnosila na reprize, specijale i vanredna uključenja. U planu se navodi da bi emiteri morali da obezbede slobodnu i informisanu saglasnost punoletnih učesnika, kao i da uvedu mogućnost trenutnog prekida programa u slučaju nasilja, pretnji ili govora mržnje. To bi značilo da bi celodnevni rijaliti sadržaji ostali dostupni putem televizijskih platformi uz pretplatu, uz starosna ograničenja i roditeljsku kontrolu.

Kulturni program

Odnosi se na povećanje zastupljenosti naučno-obrazovnog, kulturno-umetničkog, dokumentarnog i dečjeg programa na televizijama sa nacionalnom frekvencijom. Studentska lista predlaže da ovi sadržaji čine najmanje 30 odsto ukupnog godišnje emitovanog programa.

Planom je predviđeno i da se izmenama Zakona o oglašavanju omogući besplatno oglašavanje kulturnih sadržaja. Škole, ustanove kulture i umetnička udruženja dobili bi predlog obaveznog protokola o saradnji, dok bi ustanove kulture morale da organizuju besplatne programe za decu i mlade.

Poseban deo predloga odnosi se na manja mesta i sela. Studentska lista najavljuje proširenje mreže lokalnih kulturnih centara i domova kulture, uz poseban budžetski fond namenjen obnovi postojećih objekata i organizovanju besplatnih programa.

Predložili su da se zakonski paket usvaja tokom dve godine, uz redovnu i detaljnu proveru njegove primene do isteka četvrte godine.

(Blic.rs)