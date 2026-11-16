Crno bela je tuga pregolema! Partizan nema ni za struju, sada je sve otkriveno
Vaterpolo klub Partizan nalazi se u izuzetno teškoj finansijskoj situaciji, a najnoviji podaci pokazuju da crno-beli za struju duguju čak 3,1 milion evra.
Prema godišnjem izveštaju Elektroprivrede Srbije, ukupan dug iznosi neverovatnih 371.935.456 dinara, što je za više od 40 miliona dinara više nego prošle godine, pre svega zbog obračunate godišnje kamate.
Ovim iznosom Partizan se ponovo našao na neslavnoj listi 50 najvećih dužnika u zemlji.
Iz kluba poručuju da je glavnica duga, od oko dva miliona evra, nastala pre avgusta 2020. godine i da je aktuelna uprava taj teret samo nasledila.
Kako navode, ni danas nije jasno kako je tačno do tolikog dugovanja došlo i zašto ono ranije nije izmireno.
Situaciju dodatno komplikuje činjenica da je upravljanje bazenom preuzeo Sportski centar Banjica, čiji je osnivač opština Voždovac.
Partizan se tada odrekao svih prihoda i postao samo korisnik bazena, zbog čega klub trenutno nema čak ni pristup brojilima za električnu energiju.
Uprava crno-belih na kraju ističe da je spremna za dijalog i naglašava da ovaj gorući problem trenutno može da reši jedino država.
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