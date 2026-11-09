Kultura

RISTOVSKI NAGRAĐEN NA FESTIVALU U MOSKVI: "Rusija ceni umetnike"

В. Н.

09. 11. 2026. u 10:45

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GLUMAC Lazar Ristovski na XX Međunarodnom Kino Festivalu Russkoe Zarubežьe dobio je prestižnu nagradu - medalju, koja nosi ime Mihaila Čehova.

РИСТОВСКИ НАГРАЂЕН НА ФЕСТИВАЛУ У МОСКВИ: Русија цени уметнике

Foto: Instagram/lazar.ristovski

- Sinoć sam u Moskvi, na XX Međunarodnom Kino Festivalu Russkoe Zarubežьe dobio prestižnu nagradu - medalju, koja nosi ime Mihaila Čehova, velikog rusko-američkog glumca i pedagoga koji je bio učenik Stanislavskog. Mihail Čehov je nećak čuvenog pisca Antona Pavloviča Čehova. Nagradu sam dobio za moje uspešno životno delo u oblasti pozorišta i filma. Neki od dobitnika ove nagrade su: Helen Miren, Nikita Mihalkov, Maja Pliseckaja, Piter Justinov, Jul Briner, Marina Vladi… Bilo je to za mene veoma emotivno veče u kome su svi članovi žirija govorili o mom umetničkom radu. Zahvaljujem se direktoru festivala Sergeju Zajcevu, svim članovima žirija, organizaciji i divnoj publici koji su me dočekali kao svoga. Rusija ceni umetnike - poručio je Ristovski.

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