RISTOVSKI NAGRAĐEN NA FESTIVALU U MOSKVI: "Rusija ceni umetnike"

GLUMAC Lazar Ristovski na XX Međunarodnom Kino Festivalu Russkoe Zarubežьe dobio je prestižnu nagradu - medalju, koja nosi ime Mihaila Čehova.

Foto: Instagram/lazar.ristovski

- Sinoć sam u Moskvi, na XX Međunarodnom Kino Festivalu Russkoe Zarubežьe dobio prestižnu nagradu - medalju, koja nosi ime Mihaila Čehova, velikog rusko-američkog glumca i pedagoga koji je bio učenik Stanislavskog. Mihail Čehov je nećak čuvenog pisca Antona Pavloviča Čehova. Nagradu sam dobio za moje uspešno životno delo u oblasti pozorišta i filma. Neki od dobitnika ove nagrade su: Helen Miren, Nikita Mihalkov, Maja Pliseckaja, Piter Justinov, Jul Briner, Marina Vladi… Bilo je to za mene veoma emotivno veče u kome su svi članovi žirija govorili o mom umetničkom radu. Zahvaljujem se direktoru festivala Sergeju Zajcevu, svim članovima žirija, organizaciji i divnoj publici koji su me dočekali kao svoga. Rusija ceni umetnike - poručio je Ristovski.