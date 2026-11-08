RUSI ZATVORILI KOTAO DOBROPOLJA, U GRADU OSTALE UKRAJINSKE TRUPE: Sledi kuvanje za Ukrajince, nema im spasa

DOBROPOLjSKI pravac i pred sam početak zime nastavlja da bude jedno od najžarišnijih područja fronta.

Foto: AI generated/ChatGPT

U samom gradu u toku je čišćenje terena. Prema izveštajima vojnika, u gradu se nalazi veliki broj pripadnika ukrajinskih snaga koji jednostavno nisu uspeli da se izvuku pre nego što je ruska vojska zatvorila obruč oko takozvanog „kotla“. Sada je u toku njihovo pronalaženje i uništavanje.

Vojni eksperti ukazuju na napredovanje ruskih snaga severozapadno i severoistočno od Dobropolja. U prvom slučaju reč je o pravcu ka Belozerskom, gde su jurišni odredi već uspeli da se učvrste na periferiji grada, dok se drugi pravac odnosi na Zlatni Kolodec. Na ovom području ruske snage iz grupacije „Centar“ imaju mogućnost da, u slučaju daljeg napredovanja, udare u bok ukrajinske grupacije u Družkovki.

Zima je pred vratima

Zima je težak period za izvođenje borbenih dejstava. Jasno je da ona neće biti obustavljena, ali bi, kako smatraju pojedini analitičari, front mogao da se „zamrzne“. Razlog za to su vremenski uslovi. Napredovanje u uslovima potpunog nedostatka vegetacije prilično je otežano, jer neprijateljski dronovi mogu efikasnije da nadziru pravce kretanja trupa. Ipak, ovde je reč samo o takozvanom „otvorenom terenu“, odnosno delovima prostora koji nemaju prirodno zaklonište, osim drveća koje je ostalo bez lišća.

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