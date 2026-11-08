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TRAMP DRŽI IRAN NA NIŠANU: 38 mostova spremno za rušenje, čeka se samo jedan potez Teherana!

P. Đurđević

08. 11. 2026. u 20:30

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PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Donald Tramp izjavio je danas da je malo verovatno da će ponovo da naredi napade američke vojske na Iran sve dok ima napretka u pregovorima o nuklearnom programu Teherana i ponovnom otvaranju Ormuskog moreuza.

ТРАМП ДРЖИ ИРАН НА НИШАНУ: 38 мостова спремно за рушење, чека се само један потез Техерана!

Foto: Tanjug/AP Photo

On je više puta ponovio tu tvrdnju tokom intervjua za CNN rekavši da sve zavisi od spremnosti Irana da sarađuje.

- Uradio bih to ako bude neophodno, ali smo ih udarili zaista snažno. Tako da je malo verovatno da ću morati to ponovo da učinim. Oni finansijski propadaju - kazao je Tramp.

Po njegovim rečima, američke snage su spremne za napad ako bude bilo neophodno da se preduzmu akcije.

- Imam tri nosača aviona tamo. Onaj treći je upravo stigao. Potpuno su spremni i naoružani - rekao je Tramp.

Predsednik je takođe naveo da su SAD identifikovale ciljeve infrastrukture unutar Irana u slučaju obnovljene vojne akcije, uključujući elektrane i mostove.

- Imamo 38 mostova na našem nišanu koje možemo da srušimo za doslovno jedan sat - kazao je predsednik SAD.

Dodao je da bi radije izbegao uništavanje iranske infrastrukture. Govoreći o sposobnosti Irana da se odbrani od novih američkih udara, Tramp je izjavio da je iranska protivvazdušna odbrana uništena.

- Nezustavljivi smo, jer oni nemaju protivavionsku opremu. Sva njihova protivavionska odbrana je nestala - rekao je on.

(Tanjug)

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