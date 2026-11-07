FABRIKA IZ KRALJEVA OTPUŠTA SVIH 500 RADNIKA: Kao razlog navode političku nestabilnost nakon smene vlasti
Kompanija "Eurotay" koja posluje u Kraljevu, u ponedeljak će otpustiti sve radnike zbog, kako kažu, političke nestabilnosti.
Turska kompanija "Eurotay", koja posluje u Adranima i bavi se proizvodnjom i dizajnom odeće i materijala, u ponedeljak će otpustiti svih 500 radnika.
O otpuštanju već su obavestili Nacionalnu službu za zapošljavanje.
Kao razlog navodi se politička nestabilnost, i to manje od dve nedelje nakon izbora i smene vlasti u Srbiji, saznaje Informer.
(Informer)
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