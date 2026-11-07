Politika

JEDAN IZ EU MANJE: Bekerat odlazi iz Srbije

Novosti online

07. 11. 2026. u 17:02

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Šef Delegacije Evropske unije u Srbiji Andreas fon Bekerat saopštio je danas da posle 15 meseci odlazi iz Srbije.

ЈЕДАН ИЗ ЕУ МАЊЕ: Бекерат одлази из Србије

Foto: Printskrin/ Jutjub/ Glas Šumadije

"Odlazim sa dubokim poštovanjem i snažnom verom u vašu evropsku budućnost", napisao je fon Bekerat u objavi na mreži X.

On je novoj vlasti poželeo uspeh u reformi institucija i izgradnji države koja je "sve jača, pravednija i bliža budućnosti kao deo Evropske unije" i poručio da je EU spremna da podrži Srbiju na svakom koraku.

Fon Bekerat napušta dužnost šefa Delegacije EU u Srbiji nakon što ga je vlada Švedske 28. avgusta imenovala za generalnog direktora nove švedske spoljne obaveštajne službe UND.

On će na novu funkciju stupiti 1. januara.

(Tanjug)

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