Ekonomija

NBS: Dinar danas najslabiji prema evru ove godine

Д.К.

06. 11. 2026. u 13:07

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ZVANIČNO srednji kurs danas je 117,6089 dinara za jedan evro, što je najslabija vrednost dinara u odnosu na evro u ovoj godini, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

НБС: Динар данас најслабији према евру ове године

Profimedia

Juče je zvanični kurs bio 117,6018 dinara za evro.

Dinar vredi 0,1 odsto manje nego pre mesec dana, a 0,3 odsto manje nego pre godinu dana i 0,3 odsto manje nego na početku godine.

Najveća vrednost dinara prema evropskoj valuti ove godine bila je 5. januara, kada je za evro bilo potrebno 117,3016 dinara.

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