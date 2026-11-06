NBS: Dinar danas najslabiji prema evru ove godine

ZVANIČNO srednji kurs danas je 117,6089 dinara za jedan evro, što je najslabija vrednost dinara u odnosu na evro u ovoj godini, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

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Juče je zvanični kurs bio 117,6018 dinara za evro.

Dinar vredi 0,1 odsto manje nego pre mesec dana, a 0,3 odsto manje nego pre godinu dana i 0,3 odsto manje nego na početku godine.

Najveća vrednost dinara prema evropskoj valuti ove godine bila je 5. januara, kada je za evro bilo potrebno 117,3016 dinara.

(Direktno)

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