SRBIJA BI MOGLA DA IMA ZNAČAJNU ULOGU: Mađarska mora brzo da nađe zamenu za ruski gas

SRBIJA bi mogla da ima značajnu ulogu u novoj energetskoj strategiji Mađarske, koja do jeseni 2027. godine mora da ponađe zamenu za ruski prirodni gas.

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Srbija i Mađarska razvijaju saradnju u oblasti energetike kroz postojeće gasovodne veze, korišćenje skladišnih kapaciteta i planiranu izgradnju novog naftovoda kapaciteta do pet miliona tona godišnje, prenosi Politika.

Dve zemlje su već povezane gasovodnom infrastrukturom preko koje ruski prirodni gas stiže na mađarsko tržište.

Gas se doprema "Turskim tokom" preko Turske i Bugarske, a zatim nastavkom tog gasovoda kroz Srbiju do Mađarske.

Dve zemlje sarađuju i u oblasti skladištenja prirodnog gasa, a Srbija je prethodnih godina koristila mađarske skladišne kapacitete za obezbeđivanje dodatnih rezervi.

Američka Kancelarija za kontrolu strane imovine (OFAK) odobrila je izuzeće od sankcija koje do tog datuma omogućava MOL-u da pregovara sa ruskim "Gaspromom" o kupovini njegovog udela u NIS-u.

Mađarska ministarka spoljnih poslova i trgovine Anita Orban je izjavila da je Mađarska značajan investitor na zapadnom Balkanu, pri čemu MOL ima važnu stratešku ulogu.

Prema njenim rečima, preuzimanje ruskog udela u NIS-u moglo bi da pomogne Budimpešti u razgovorima o korišćenju JANAF-a, pošto se preko tog hrvatskog naftovoda snabdeva i rafinerija u Pančevu.

NIS upravlja jedinom rafinerijom nafte u Srbiji, dok MOL već ima značajno prisustvo na tržištima centralne i jugoistočne Evrope.

U planu je i izgradnja novog naftovoda između Srbije i Mađarske.

Prema ranije objavljenim podacima Ministarstva rudarstva i energetike Srbije, planirani kapacitet iznosi do pet miliona tona nafte godišnje, dok bi deonica kroz Srbiju bila duga oko 113 kilometara.

Reč je o projektu koji se odnosi na snabdevanje sirovom naftom, dok će za zamenu ruskog prirodnog gasa Mađarska morati da obezbedi druge dobavljače i transportne pravce.

(Tanjug)