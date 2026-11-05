BANKA ENGLESKE POVEĆALA KAMATNE STOPE: Prvo ovakvo povećanje u više od tri godine

BANKA Engleske (BoE) objavila je danas da je povećala referentnu kamatnu stopu za 25 baznih poena na četiri odsto, zbog nastavka rasta globalnih cena energenata i očekivanog ubrzanja inflacije u Velikoj Britaniji.

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U pitanju je prvo povećanje kamatne stope u Britaniji za više od tri godine.

Monetarni odbor (MPC) centralne banke doneo je odluku na sednici jasnom većinom glasova 8-1, s tim da se jedan član odbora zalagao za još izrazitije povećanje kamate, za 50 baznih poena na 4,25 odsto, prenosi Tanjug.

Sukob na Bliskom istoku ušao je u deveti mesec, dok su globalne cene energenata nastavile da rastu, napominje banka.

Inflacija u Velikoj Britaniji, merena indeksom potrošačkih cena (CPI), ubrzala je na 3,5 odsto u septembru, a Banka Engleske sada očekuje da će do sredine naredne godine dostići oko pet odsto.

Inflacija će nakon toga usporiti, pošto će uticaj viših cena energenata na godišnje stope inflacije slabiti, dok će restriktivna monetarna politika ublažiti rast potrošačkih cena, prognozira BoE.

Pritisci na inflaciju koji se očekuju u narednom periodu dostigli su nivo koji opravdava povećanje kamatne stope, navodi britanska centralna banka.

Odluku je dodatno podržala ekonomska aktivnost u Britaniji, čiji su pokazatelji tokom poslednjih meseci uglavnom bili bolji od očekivanja.

Monetarni odbor naglašava da buduće odluke o kamatnim stopama nisu unapred određene i da će na svakoj sednici procenjivati nove podatke, posebno mogućnost da se visoke cene energenata prenesu na ostale cene i širu ekonomiju.

U tom procesu pratiće kretanje osnovnih zarada, politiku formiranja cena kompanija i neiskorišćene kapacitete u privredi i na tržištu rada, navodi BoE na svojoj veb stranici.

Banka Engleske navodi da će kamatne stope prilagođavati po potrebi kako bi se inflacija u srednjem roku vratila na ciljanih dva odsto.

(Bizportal)

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