JOVANOV STUDENTSKOJ LISTI: Kažite narodu šta ste i kome obećali

MILENKO Jovanov, poslanik SNS u Skupšini Srbije osvrnuo se na izjvau odlazećeg ambasadora EU Andresa fon Bekerata i zapitao šta je to i kome "Studentska lista obećala".

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On je na svom Instagram nalogu napisao:

,,STUDENTSKA LISTA'' - ŠTA I KOME STE OBEĆALI da bi ste došli na vlast?

On je u svom video obraćanju kazao:

Studentska lista je dužna da saopšti građanima Srbije šta je obećala i kome je obećala. Mi smo juče od fon Bekerata dobili informaciju da on očekuje ispunjenje obećanja, što znači da su obećali. E sada su dužni da saopšte građanima šta su obećali. Nema potreba više da lažu, nema potreba više Studentska lista da se pravi blesava i da izmišlja kako nema odgovore na pitanja. Pobedili su na toj manipulaciji i laži na izborima, narod im je poverovao, a sada neka kažu narodu šta su obećali i kome ćemo sve, svi zajedno u ovoj zemlji, morati da vraćamo dugove koje su oni napravili da bi ih ovi doveli na vlast. Dakle Studentska lista da saopšti narodu šta je i kome obećala.