Novi problemi za bivšeg trenera Zvezde: Milojević izgubio u azijskoj Ligi šampiona, pa...

Neočekivani rasplet situacije po srpskog stručnjaka.

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Fudbaleri Šangaj Šenhue, koje sa klupe predvodi bivši trener Crvene zvezde, Vladan Milojević, izgubila je u okviru 4. kola azijske Lige šampiona 2 od japanske Mačide sa 1:2.

Protiv iste ekipe je Šangaj igrao prethodne nedelje i izgubio na svom terenu minimalnim rezultatom, nakon što je Širasaki pogodio.

Rivali su ovog puta odigrali efikasniji meč, ali je opet Mačida stigla do vođstva. Na isteku 29. minuta, precizan je bio Hokuto Šimoda i doneo predost Japancima. Rezultat se nije promenio do kraja prvog poluvremena, pa je Milojevićev tim bio prinuđen u nastavku da juri deficit.

Poznato je da je Rafael Ratao jedan od najboljih fudbalera Šangaja od dolaska Milojevića, to je pokazao i na ovoj utakmici, pošto je ponovo pogodio, a igrao se 59. minut susreta.

Keija Sento je, međutim, srušio sve nade Milojevićevog tima, postigavši gol u 78. minutu i svom timu doneo nova tri boda i zacementirao lidersko mesto u grupi.

Ako je za utehu Šangaju, postali su prva ekipa koja je uspela da postigne gol protiv japanskog tima, koji je na prethodna tri susreta uspeo da sačuva mrežu.

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