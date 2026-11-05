Novi problemi za bivšeg trenera Zvezde: Milojević izgubio u azijskoj Ligi šampiona, pa...
Neočekivani rasplet situacije po srpskog stručnjaka.
Fudbaleri Šangaj Šenhue, koje sa klupe predvodi bivši trener Crvene zvezde, Vladan Milojević, izgubila je u okviru 4. kola azijske Lige šampiona 2 od japanske Mačide sa 1:2.
Protiv iste ekipe je Šangaj igrao prethodne nedelje i izgubio na svom terenu minimalnim rezultatom, nakon što je Širasaki pogodio.
Rivali su ovog puta odigrali efikasniji meč, ali je opet Mačida stigla do vođstva. Na isteku 29. minuta, precizan je bio Hokuto Šimoda i doneo predost Japancima. Rezultat se nije promenio do kraja prvog poluvremena, pa je Milojevićev tim bio prinuđen u nastavku da juri deficit.
Poznato je da je Rafael Ratao jedan od najboljih fudbalera Šangaja od dolaska Milojevića, to je pokazao i na ovoj utakmici, pošto je ponovo pogodio, a igrao se 59. minut susreta.
Keija Sento je, međutim, srušio sve nade Milojevićevog tima, postigavši gol u 78. minutu i svom timu doneo nova tri boda i zacementirao lidersko mesto u grupi.
Ako je za utehu Šangaju, postali su prva ekipa koja je uspela da postigne gol protiv japanskog tima, koji je na prethodna tri susreta uspeo da sačuva mrežu.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
Doncafé. Baš za tebe.
Preporučujemo
Nikola Jokić začepio usta celom svetu! (VIDEO)
05. 11. 2026. u 05:51
PANIKA NA MARAKANI! Stigle loše vesti za Crvenu zvezdu pred meč sa Interom
05. 11. 2026. u 09:05
GOTOVO JE! Crvena zvezda i Partizan ostaju bez Evrolige
05. 11. 2026. u 08:47 >> 09:14
Pala odluka! Srbija protiv Albanije u Ligi nacija
05. 11. 2026. u 12:38
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
Neverovatna scena na stadionu Zvezde: Ovo se retko viđa u fudbalu (VIDEO)
Fudbal je dugo bio svet u kojem su muškarci imali gotovo neprikosnovenu ulogu, posebno kada je reč o stručnim štabovima muških seniorskih ekipa. Ipak, vremena se menjaju, a jedan od najzanimljivijih primera dolazi iz Andore, iz tabora Inter Eskaldesa, protivnika Crvene zvezde.
04. 11. 2026. u 11:49
Katastrofalne vesti za PSŽ: Kviča Kvarackhelia pokidao ligamente!
PSŽ je pobedio u utorak uveče Barselonu u 3. kolu Lige šampiona sa 4:2. Međutim povreda Gruzijca brine sve u francuskom klubu.
21. 10. 2026. u 11:29 >> 11:39
Ko je Srpkinja koja je ušla u Kongres SAD osvojivši 65% glasova? Svirala frulu, igrala folklor, deda joj zidao crkve po Americi
TOKOM kampanje Luburić Bin je isticala potrebu za očuvanjem ustavnog poretka, ravnoteže između grana vlasti i ovlašćenja Kongresa, dok je među važnim temama navodila i troškove stanovanja, zdravstva, obrazovanja i energije.
04. 11. 2026. u 16:32 >> 18:50
Komentari (0)