Fudbal

Novi problemi za bivšeg trenera Zvezde: Milojević izgubio u azijskoj Ligi šampiona, pa...

С.С.

05. 11. 2026. u 17:10

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Neočekivani rasplet situacije po srpskog stručnjaka.

Нови проблеми за бившег тренера Звезде: Милојевић изгубио у азијској Лиги шампиона, па...

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Fudbaleri Šangaj Šenhue, koje sa klupe predvodi bivši trener Crvene zvezde, Vladan Milojević, izgubila je u okviru 4. kola azijske Lige šampiona 2 od japanske Mačide sa 1:2.

Protiv iste ekipe je Šangaj igrao prethodne nedelje i izgubio na svom terenu minimalnim rezultatom, nakon što je Širasaki pogodio.

Rivali su ovog puta odigrali efikasniji meč, ali je opet Mačida stigla do vođstva. Na isteku 29. minuta, precizan je bio Hokuto Šimoda i doneo predost Japancima. Rezultat se nije promenio do kraja prvog poluvremena, pa je Milojevićev tim bio prinuđen u nastavku da juri deficit.

Jewel SAMAD / AFP / Profimedia

Poznato je da je Rafael Ratao jedan od najboljih fudbalera Šangaja od dolaska Milojevića, to je pokazao i na ovoj utakmici, pošto je ponovo pogodio, a igrao se 59. minut susreta.

Keija Sento je, međutim, srušio sve nade Milojevićevog tima, postigavši gol u 78. minutu i svom timu doneo nova tri boda i zacementirao lidersko mesto u grupi.

Ako je za utehu Šangaju, postali su prva ekipa koja je uspela da postigne gol protiv japanskog tima, koji je na prethodna tri susreta uspeo da sačuva mrežu.

БОНУС ВИДЕО: Селектор САД Стив Кер купио деонице Мајорке

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

Doncafé. Baš za tebe.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

Rusa razočarao Beograd: NJegove reči naljutile Srbe - šta je zemerio našoj prestonici, iako je Beograđane pohvalio (video)
Panorama

0 0

Rusa razočarao Beograd: Njegove reči naljutile Srbe - šta je zemerio našoj prestonici, iako je Beograđane pohvalio (video)

RUS SERGEJ, koji živi u Sjedinjenim Američkim Državama, na TikToku je ispričao kako mu se nije svideo boravak u Beogradu. Grad ga je, kaže, razočarao zbog gužvi, velikog broja ljudi i atmosfere koju je doživio kao depresivnu. Osim toga, tvrdi da je naišao na brojne administrativne prepreke zbog kojih je na kraju odustao od preseljenja u Srbiju. Njegovi snimci izazvali su raspravu na društvenim mrežama, a brojni Srbi nisu se složili sa njegovim utiscima.

05. 11. 2026. u 12:23

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Jokić pokazao liderske sposobnosti! Ovim potezom je oduševio saigrače u Denveru

Jokić pokazao liderske sposobnosti! Ovim potezom je oduševio saigrače u Denveru