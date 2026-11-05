HRVATSKI MINISTAR: Zabrinjavajuće ponašanje profesora Maršavelskog
MINISTAR pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan ocenio je u četvrtak da je postupanje člana Veća za građanski nadzor bezbednosno-obaveštajnih agencija Aleksandra Maršavelskog vrlo zabrinjavajuće, nakon što je potvrdio da je savetovao studente u Srbiji.
-Postupanje profesora Maršavelskog sigurno nisu službena postupanja Vlade RH niti je to bilo kakav stav Vlade. Dakle, radi se o njegovom očito privatnom angažmanu što je za osobu akademskog statusa odnosno profesora na Pravnom fakultetu zabrinjavajuće i apsolutno neprihvatljivo, rekao je Habijan.
Ministar je kazao da se iz postupanja Maršavelskog može videti da se radi o "nekoj aspirantskoj ulozi tajnog agenta u fušu", što je Habijan dodatno ocenio vrlo zabrinjavajućim.
Podsetio je i da je reč o osobi koja je pre svoje ostavke sprovodila građanski nadzor nad bezbednosnom službom, ali i da se radi o osobi koju su za to mesto predložili SDP i Možemo!.
-Isto tako, radi se o osobi koja je kroz svoje javne diskurse i svoju stavove vrlo jasno povezana zapravo s levim političkim opcijama u Hrvatskoj i ja mislim da je zapravo pravo pitanje i za Možemo i za SDP da se izjasne vrlo jasno o načinu na koji je Maršavelski postupao u javnosti, naveo je Habijan.
Habijan je naglasio da je veliki problem što je Maršavelski, bez da shvata težinu svojih postupaka, dao Srbiji argument u njenoj tezi da se Hrvatska meša u njihova unutarnja politička pitanja, konkretno u izbore koji su neposredno završeni.
-To je rezultat njegovog apsolutno neprihvatljivog rada, pritom nesvestan odgovornosti i rezultata takvog postupanja, istakao je Habijan nakon sednice Vlade, dodajući da je vrlo bitno da se postavi granica između akademskog postupanja njega kao profesora i njegovog levo-političkog aktivizma.
On je, prenosi Hina, rekao da se SDP i Možemo po tom pitanju ne oglašavaju, uz pitanje šta bi bilo da je obrnuta situacija.
Upitan ima li saznanja je li Maršavelski prošao bezbednosnu proveru Bezbednosno-obaveštajne agencije (SOA) tokom ove godine i da li je trebalo uključiti i proveriti šta stoji iza svih optužbi, Habijan je rekao da nema takve informacije.
Aleksandar Maršavelski je profesor na Katedri za krivično pravo zagrebačkog Pravnog fakulteta, a pod pseudonimom Prijatelj studenata mesecima je u beogradskom dnevniku Danas objavljivao pisma studenta u kojima ih je savetovao u borbi protiv režima bivšeg predsednika Srbije Aleksandra Vučića.
Pre nekoliko dana objavio je da je studente podsticao na političko delovanje, predlagao formiranje stručne vlade, otvaranje prema EU i savetovao da im na listi na bude radikalno desni intelektualac Milo Lompar.
Priznanje Maršavelskog o svojem političkom delovanju u Srbiji izazvalo je oštre reakcije dela hrvatske javnosti i političkih stranaka.
Tanjug
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