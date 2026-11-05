KINA ZAPRETILA EU KONTRAMERAMA: Briselu stiže brutalan odgovor

KINA je zapretila Evropskoj uniji kontramerama kao odgovorom na planove Brisela da zaštiti svoje tržište od naglog porasta jeftinog kineskog uvoza.

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Brisel priprema snažan novi mehanizam za odbranu tržišta, u trenutku dok se vode pregovori s ciljem ponovnog uspostavljanja ravnoteže u trgovinskim odnosima.

Kineski ambasador pri EU, Cai Žuen, izjavio je da će Peking uzvratiti ukoliko Unija preduzme jednostrane korake usmerene protiv kineskih interesa, prenose mediji.

Njegova izjava se odnosi na novi mehanizam zaštite trgovine koji Evropska komisija trenutno razvija, takozvani "prekidač za isključivanje".

Ovaj alat bi mogao da onemogući kineskim kompanijama pristup evropskom tržištu ukoliko bi agresivne trgovinske politike Pekinga prouzrokovale ozbiljne poremećaje.

- Kina se protivi politizaciji ekonomskih i trgovinskih pitanja, proširivanju koncepta bezbednosti izvan razumnih granica, kao i primeni jednostranih pritisaka - izjavio je Cai, takoše je i dodao:

- Ukoliko EU nastavi sa restriktivnim i diskriminatornim merama prema Kini, Kina će biti prinuđena da preduzme kontramere kako bi odlučno zaštitila svoje interese.

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Evropska unija se suočava sa rekordnim trgovinskim deficitom u razmeni sa Kinom, koji iznosi milijardu evra dnevno.

Stoga Brisel nastoji da zaštiti svoje tržište od uvoza robe po niskim cenama, koji je, prema podacima kineske carine, tokom prošle godine porastao za 25 odsto.

Prošlog oktobra, lideri EU zadužili su Evropsku komisiju da razvije instrument koji se može brzo aktivirati protiv zemalja čiji politički ili ekonomski potezi uzrokuju ozbiljne posledice po evropsko tržište.

Evropski komesar za trgovinu, Maroš Šefčovič, izjavio je juče pred poslanicima Evropskog parlamenta da bi ovaj instrument trebalo da bude uveden do kraja godine.

On će Uniji omogućiti znatno brže reagovanje, između ostalog i putem ograničavanja izvoza u EU.

Šefčovič je napomenuo da će mere biti usmerene na "zemlje koje se prema nama odnose nepravedno ili štete evropskim interesima".

Iako je formalno osmišljen tako da se može primeniti na bilo koju državu, ovaj instrument direktno pogađa kineske interese.

Peking se, naime, u velikoj meri oslanja na 450 miliona evropskih potrošača koji apsorbuju njegove viškove u proizvodnji.

Inicijativu za uvođenje ovog mehanizma pokrenule su Francuska i Nemačka početkom oktobra.

Sve države članice EU trenutno beleže trgovinski deficit u razmeni sa Pekingom, a uvoz iz Kine ugrožava čitave industrijske sektore.

Francusko-nemački predlog stigao je usred pregovora između Brisela i Pekinga o uspostavljanju ravnoteže u trgovinskim odnosima, koji su započeli u junu.

Ovaj potez je takođe usledio samo nekoliko dana pre nego što je Evropska komisija, 9. oktobra, postigla dogovor o smanjenju uvoza kineskih hibridnih automobila u EU.

Nakon postizanja sporazuma o automobilima, razgovori su nastavljeni na tehničkom nivou, a Brisel se nada da će postići slične dogovore i za druge sektore.

Novi sastanak između Šefčoviča i kineskog ministra trgovine Vang Ventaa zakazan je za mart 2027. godine.

S obzirom na hitnost situacije, lideri EU zatražili su od Evropske komisije da uvede mere, uključujući kvote i carine na uvoz iz Kine u sektorima hemijske industrije i proizvodnje mašina.

Pritisak na evropsko tržište stvara ozbiljne probleme domaćim proizvođačima.

Šefčovič je više puta naglasio da je trgovina sa Kinom postala jedno od ključnih političkih pitanja u Evropi, budući da su hiljade radnih mesta ugrožene, a građani imaju velika očekivanja od Unije.

Uprkos pregovorima koji traju još od juna, Evropska komisija je pristupila uvođenju dodatnih carina na kineske proizvode.

Pojedinačne istrage o različitim proizvodima pokazale su da kineski proizvođači imaju koristi od nepravednih cena ili državnih subvencija.

Ovo nije prvi put da Kina preti Uniji kontramerama.

Slično je reagovala i povodom Zakona o industrijskom ubrzanju, o kojem trenutno raspravljaju zakonodavna tela EU.

Ovaj zakonski predlog takođe je usmeren protiv Pekinga – iako se on izričito ne pominje, jer ima za cilj ograničavanje pristupa javnim nabavkama u EU i postavljanje strogih uslova za investicije.

(Index.HR)

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