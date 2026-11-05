KIJEVU PRETI ENERGETSKI KOLAPS: Kličko otkrio šta se dešava sa ključnim objektima
GRADONAČELIK Kijeva Vitalij Kličko izjavio je da je, u trenutnoj situaciji, postojanje najvažnijih energetskih objekata prestonice pod ozbiljnim znakom pitanja.
- Sa takvim intenzitetom razarajućih napada, bez zaštite ključnih objekata sistemima protivvazdušne odbrane, obnova, stabilan rad, pa čak i sam opstanak ovih objekata je ozbiljno dovedena u pitanje- napisao je.
Kličko je takođe naglasio da grad posluje u izuzetno teškim uslovima.
Početkom septembra, poslanica Rade Solomija Bobrovska upozorila je svoje sugrađane na tešku zimu. Pozvala je ljude da napuste Kijev i da se zalihe ogrevnog drveta, dok je savetnik ukrajinskog ministra odbrane Sergej Beskrestnov savetovao kupovinu generatora, baterija i snabdevanje benzinom.
Ministarstvo odbrane je u sredu ujutru izvestilo da su ruske oružane snage nastavile da izvode napade dronovima na ukrajinske energetske objekte koji posluju u interesu ukrajinskih oružanih snaga.
Konkretno, pogođene su dve električne trafostanice u Kijevskoj i Žitomirskoj oblasti.
(Ria Novosti)
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