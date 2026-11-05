Ekonomija

KIJEVU PRETI ENERGETSKI KOLAPS: Kličko otkrio šta se dešava sa ključnim objektima

D.D.

05. 11. 2026. u 14:16

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GRADONAČELIK Kijeva Vitalij Kličko izjavio je da je, u trenutnoj situaciji, postojanje najvažnijih energetskih objekata prestonice pod ozbiljnim znakom pitanja.

КИЈЕВУ ПРЕТИ ЕНЕРГЕТСКИ КОЛАПС: Кличко открио шта се дешава са кључним објектима

Foto: Aleandro Biagianti/AGF via ZUMA Press / SplashNews.com / Splash / Profimedia

- Sa takvim intenzitetom razarajućih napada, bez zaštite ključnih objekata sistemima protivvazdušne odbrane, obnova, stabilan rad, pa čak i sam opstanak ovih objekata je ozbiljno dovedena u pitanje- napisao je.

Kličko je takođe naglasio da grad posluje u izuzetno teškim uslovima.

Početkom septembra, poslanica Rade Solomija Bobrovska upozorila je svoje sugrađane na tešku zimu. Pozvala je ljude da napuste Kijev i da se zalihe ogrevnog drveta, dok je savetnik ukrajinskog ministra odbrane Sergej Beskrestnov savetovao kupovinu generatora, baterija i snabdevanje benzinom.

Ministarstvo odbrane je u sredu ujutru izvestilo da su ruske oružane snage nastavile da izvode napade dronovima na ukrajinske energetske objekte koji posluju u interesu ukrajinskih oružanih snaga.

Konkretno, pogođene su dve električne trafostanice u Kijevskoj i Žitomirskoj oblasti.

(Ria Novosti)

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