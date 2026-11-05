"NEĆEMO NI IMATI EKSPO" Vučić: Nova vlast nesposobna da bilo šta uradi

NOSILAC liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" i lider opozicije Aleksandar Vučić izjavio je danas da nova vlast neće uspeti da završi izgradnju Ekspa i da nećemo ni imati specijalizovanu izložbu Ekspo 2027.

Foto: Facebook Printscreen

Vučić je ocenio danas da nova vlast ne može da ponudi ni nove puteve, ni nove pruge, naučno-tehnološke parkove, kao što ne mogu da ponude ni učešće na Ekspu jer, kako je rekao, znaju da su nesposobni da završe bilo šta.

- Mi bismo knap završili, oni ga nikada neće završiti. I nećemo ga ni imati. Nećemo ga ni imati jer su apsolutno nesposobni da bilo šta urade - rekao je Vučić uživo se obraćajući na društvenim mrežama.

Vučić je, obraćajući se uživo na društvenim mrežama, rekao da bi ekonomske mere koje najavljuje Studentska lista mogle da budu pogubne po privredu Srbije i da drastično utiču na povećanje nezaposlenosti u zemlji.

- Oni vam kažu 'uvešćemo četvorodnevnu radnu nedelju', sedam sati dnevno, četiri dana, da radimo samo 28 sati. I ja vas pitam, a ko od poslodavaca, srpskih, stranih, može tako da opstane? Ko će to da prihvati? Kako ćemo da živimo? Od čega ćemo da isplaćujemo penzije? Od čega ćemo da isplaćujemo bilo šta - naveo je Vučuć.

Istakao je da je lako lagati narod da je zvanični program nove vlasti da se u Srbiji živi "kao u raju". "Sijaće sunce, mrak nikad neće da padne, i sve će da bude lepo. To je toliko glupo, to je toliko besmisleno, to je toliko sumanuto da nemam reči", rekao je Vučić.

Govoreći o meri koja se tiče burnout-a, Vučić je naveo da se ta mera odnosi na to da svaki zaposleni pet puta mesečno ima pravo da ne radi i da se isključi jer mu je "teško da dođe na posao", što je, kako je ocenio, u praksi neizvodljivo.

Dodao je da je ta mera, kao i ostale, lažne i neizvodljive, osmišljena kako bi se dodovoravali narodu.

- To, ljudi, da zapamtite, samo da se setite svih ovih besmislica i laži koje su na strašne načine pričali, izmišljali, i opasne levičarsko-anarhističke ideologije koja na svaki način razara našu zemlju. I opet, da kažem zašto je to tako: ne mogu da izgrade ništa, ne mogu da urade ništa, ne mogu da naprave puteve, pruge, zaustavljaće sve - rekao je Vučić.

Istakao je da će nova vlast da namene nove forme i procedure koje će blokirati projekte jer niko neće smeti ništa da potpiše i naveo da građani moraju da budu svesni, ukoliko ne bude izgradnje u zemlji, nema ni daljeg razvoja i napretka.

- Na takav način nama pada stopa rasta, i tada će rast plata i penzija biti daleko niži nego što bi inače bio, i to će sve biti posledice neodgovorne politike - kazao je Vučić.

Zamolio je predstavnike nove vlasti da razgovaraju o važnim stvarima, među kojima je i Železara Smederevo, kako bi se spasila ekonomija zemlje.

- Molim vas, Nobelovci i revolucionari, ajde geniji, razgovarajte, ako je moguće, sa predstavnicima Železare u Smederevu. Probajte da razgovarate, da ih zamolite da ostanu u Srbiji još nekoliko godina, bar još nekoliko godina da ostanu u Srbiji, da možemo to i ekonomski da preživimo i da imamo dobru stopu rasta. U protivnom, bićemo u katastrofi - naveo je Vučić.

Dodao je da nova vlast treba da se bavi konkretnim stvarima, umesto što se, kako je istakao, bavi samo neprijateljstvom prema političkim neistomišljenicima.

- Bavite se državom i pokušajte da pokažete svima da nešto znate da uradite, sem ovog čuvenog silueta: "velike reforme promeniće mu upravljačku strukturu" - naveo je Vučić.