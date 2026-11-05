Ne, nije šala: Maurisio Poketino protiv Zvezde na Marakani!

Šampion Srbije dočekuje Inter Eskalades (18.45) u trećem kolu Lige konferencije.

Foto: Dirk Waem / Zuma Press / Profimedia

Postigla je Crvena zvezda četiri gola u prva dva kola Lige konferencije, ali nije uspela da upiše pobedu.

Poraz u Luganu (2:3) od Švajcaraca i remi na stadionu "Rajko Mitić" sa Kopenhagenom (2:2), motivisali su četu Alberta Rijere da večeras u duelu sa Interom iz Andore uđe sa jurišom na tri boda.

Na Marakani će se Zvezdi suprostaviti i Maurisio Poketino! Da, dobro ste pročitali, 25-godišnji fudbaler Eskaladesa je sin daleko slavniji argentinskog trenera i selektora Sjedinjenih Američkih Država.

Mlađi Poketino je ponikao u Totenhemu, dok mu je otac tamo bio trener, dok je do Intera došao preko nastupa za Votford, Himnastik i Ibicu.

Stariji Maurisio Poketino je ranije bio trener Čelsija, Pari Sen Žermena, Totenhema, Espanjola i Sautemptona, dok je u igračkoj karijeri bio član Njuels Old Bojsa, takođe Espanjola i Pari Sen Žermena, i Bordoa.

Poketino junior je jedna od glavnih uzdanica Intera, čija ukupna vrednost tima se procenjuje na samo 4.510.000 evra, što je neuporedivo manje u odnosu na Crvenu zvezdu, čija ukupna vrednost igrača iznosi 98.600.000 evropskih novčanica.

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