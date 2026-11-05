EMOTIVNA POSVETA BORI ČORBI OBELEŽILA TREĆI NASTUP: Aca Lukas završio trodnevni koncertno-muzički niz (FOTO)
FOLK zvezda Aca Lukas održao je sinoć, u sredu 4. novembra, treći uzastopni koncert u Beogradskoj areni, čime je zaokružio trodnevni muzički niz pred brojnom publikom.
Ređali su se njegovi poznati hitovi, među kojima su „Lična karta“, „Kafana na Balkanu“, „Nešto protiv bolova“ i „Pesma od bola“, a posebno iznenađenje priredili su gosti večeri, Vlado Kalember i „Srebrna krila“.
Zajedno su izveli pesmu „Za dobra stara vremena“, uz horsko pevanje publike.
Posebno emotivan trenutak usledio je kada je Lukas deo nastupa posvetio pokojnom prijatelju Bori Đorđeviću, najavivši nekoliko pesama u njegovu čast.
Potom je zapevao „Ostani đubre do kraja“, čime je koncert dobio i snažan emotivni pečat.
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