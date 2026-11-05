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EMOTIVNA POSVETA BORI ČORBI OBELEŽILA TREĆI NASTUP: Aca Lukas završio trodnevni koncertno-muzički niz (FOTO)

Dušan Cakić

05. 11. 2026. u 17:30

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FOLK zvezda Aca Lukas održao je sinoć, u sredu 4. novembra, treći uzastopni koncert u Beogradskoj areni, čime je zaokružio trodnevni muzički niz pred brojnom publikom.

ЕМОТИВНА ПОСВЕТА БОРИ ЧОРБИ ОБЕЛЕЖИЛА ТРЕЋИ НАСТУП: Аца Лукас завршио тродневни концертно-музички низ (ФОТО)

Foto: Hype production

Ređali su se njegovi poznati hitovi, među kojima su „Lična karta“, „Kafana na Balkanu“, „Nešto protiv bolova“ i „Pesma od bola“, a posebno iznenađenje priredili su gosti večeri, Vlado Kalember i „Srebrna krila“.

Zajedno su izveli pesmu „Za dobra stara vremena“, uz horsko pevanje publike.

Foto: Hype production

Posebno emotivan trenutak usledio je kada je Lukas deo nastupa posvetio pokojnom prijatelju Bori Đorđeviću, najavivši nekoliko pesama u njegovu čast.

Potom je zapevao „Ostani đubre do kraja“, čime je koncert dobio i snažan emotivni pečat.

 

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