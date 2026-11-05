Srpske kompanije na Kineskom međunarodnom sajmu uvoza CIIE u Šangaju
SRPSKE kompanije predstavljaju potencijale domaće prehrambene industrije na devetom Kineskom međunarodnom sajmu uvoza CIIE, koji je danas otvoren u Šangaju.
Na Nacionalnom štandu Srbije, u hali za prehrambene proizvode, posetiocima se predstavlja ponuda 13 domaćih kompanija, koje kineskom tržištu nude širok asortiman proizvoda – od vina i rakija do prerađevina od voća, aronije i suvog voća. Sajam će trajati do 10. novembra.
Štand Srbije posetili su predstavnici Ambasade Republike Srbije u Pekingu, Ninoslav Erić, generalni konzul i Milanka Stojaković, ekonomski savetnik. Tom prilikom razgovarali su sa izlagačima o mogućnostima plasmana srpskih proizvoda na kinesko tržište, uspostavljanju novih poslovnih kontakata i unapređenju privredne saradnje između Srbije i Kine.
Na Nacionalnom štandu Srbije svoje proizvode i ponudu predstavljaju kompanije: Fru Com plus, Varvarin, Agranela, Valjevo, Aronija Vita, Lazarevac, Fruškogorski vinogradi, Banoštor, Vinarija Aleksić, Vranje, Vinarija Đurđić i Vinarija Kiš, Sremski Karlovci, Zlatni plod, Sinošević, Monicom agrar, Niš, Simex Original i Vinarija Čoka, Subotica, kao i ITN Group, Beograd.
Kineski posetioci imaće priliku da degustiraju srpska vina, među kojima su posebno zastupljene autohtone sorte tamjanika, grašac, smederevka, prokupac i vranac, kao i voćna vina i rakije od šljive, dunje, kajsije i viljamovke, istakla je Zorana Delić iz Privredne komore Srbije.
Ponudu srpskih kompanija upotpunjuju voćni sokovi, džemovi, pasterizovane suve šljive, suve šljive bez koštice, suve kajsije, kuglice od suvog voća, čokoladirane šljive, smrznuto voće, voćni pirei, aseptik kaše, sok od aronije i širok spektar proizvoda od aronije, kao i sušeno liofilizovano voće, dodala je Delić.
Od prvog održavanja 2018. godine, Kineski međunarodni sajam uvoza predstavlja prikaz novog razvojnog modela Kine i platformu za njeno otvaranje prema svetu kroz promociju trgovine i investicija.
Prethodnih pet izdanja okupilo je izlagače iz 131 zemlje sveta i međunarodne organizacije. Predstavljeno je gotovo 2.000 novih proizvoda, tehnologija i usluga, dok je ukupna vrednost najavljenih poslovnih transakcija dostigla skoro 350 milijardi američkih dolara.
Ovogodišnji sajam oborio je rekord po broju učesnika, sa 289 kompanija sa liste 500 najvećih svetskih kompanija (Global Fortune 500), kao i vodećim kompanijama iz različitih industrijskih sektora.
Za učešće na ovom događaju prijavilo se više od 3.400 izlagača i 394.000 stručnih posetilaca.
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