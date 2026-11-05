Jokić pokazao liderske sposobnosti! Ovim potezom je oduševio saigrače u Denveru

Nikola Jokić još jednom je pokazao da pažljivo prati razvoj mladih igrača u Denver Nagetsima, a posebno je zanimljivo njegovo mišljenje o novajliji Brajsu Hopkinsu.

AP Photo/Nate Billings

Srpski centar imao je reči hvale za mladog košarkaša, istakavši da mu se dopada način na koji igra i pristupa obavezama na parketu. Jokić je njegovu igru opisao kao dobru i profesionalnu, čime je jasno stavio do znanja da je zadovoljan onim što Hopkins pokazuje.

Ono što je posebno važno jeste činjenica da Jokić veruje u njegove mogućnosti. Smatra da Hopkins poseduje kvalitet da bude od koristi ekipi i pomogne Denveru u ostvarivanju ciljeva tokom sezone.

Jokićev komentar svakako ima posebnu težinu, s obzirom na njegovu ulogu u timu i iskustvo koje je stekao tokom godina igranja na najvišem nivou. Njegovo poverenje može da predstavlja dodatni podstrek mladom košarkašu, koji nastoji da se nametne i izbori za svoje mesto u rotaciji.

Ipak, srpski reprezentativac nije želeo da izdvoji samo jednog mladog igrača. Nakon što je govorio o Hopkinsu, osvrnuo se i na Trevona Brazilea, proširivši pohvale na račun obojice novajlija.

Nikola Jokić said that Bryce Hopkins is playing “good” and “professional” basketball. Jokić believes in him, he said. He thinks Hopkins can help them win. He then made sure to include Brazile, extending the plaudits to both rookies. — Brendan Vogt (@BrendanVogt) November 5, 2026

Time je Jokić poslao jasnu poruku da ceni njihov trud, odnos prema igri i profesionalizam. Denver u njima vidi igrače koji bi vremenom mogli da doprinesu ekipi, a podrška jednog od najboljih košarkaša današnjice sigurno može mnogo da znači na početku njihovog NBA puta.

Za Jokića je, očigledno, važno da svaki član ekipe razume svoju ulogu i pruži maksimum, bez obzira na godine i iskustvo. Upravo takav pristup mogao bi da bude značajan faktor u uklapanju mladih igrača u sistem Nagetsa.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.