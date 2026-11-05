Jokić pokazao liderske sposobnosti! Ovim potezom je oduševio saigrače u Denveru
Nikola Jokić još jednom je pokazao da pažljivo prati razvoj mladih igrača u Denver Nagetsima, a posebno je zanimljivo njegovo mišljenje o novajliji Brajsu Hopkinsu.
Srpski centar imao je reči hvale za mladog košarkaša, istakavši da mu se dopada način na koji igra i pristupa obavezama na parketu. Jokić je njegovu igru opisao kao dobru i profesionalnu, čime je jasno stavio do znanja da je zadovoljan onim što Hopkins pokazuje.
Ono što je posebno važno jeste činjenica da Jokić veruje u njegove mogućnosti. Smatra da Hopkins poseduje kvalitet da bude od koristi ekipi i pomogne Denveru u ostvarivanju ciljeva tokom sezone.
Jokićev komentar svakako ima posebnu težinu, s obzirom na njegovu ulogu u timu i iskustvo koje je stekao tokom godina igranja na najvišem nivou. Njegovo poverenje može da predstavlja dodatni podstrek mladom košarkašu, koji nastoji da se nametne i izbori za svoje mesto u rotaciji.
Ipak, srpski reprezentativac nije želeo da izdvoji samo jednog mladog igrača. Nakon što je govorio o Hopkinsu, osvrnuo se i na Trevona Brazilea, proširivši pohvale na račun obojice novajlija.
Time je Jokić poslao jasnu poruku da ceni njihov trud, odnos prema igri i profesionalizam. Denver u njima vidi igrače koji bi vremenom mogli da doprinesu ekipi, a podrška jednog od najboljih košarkaša današnjice sigurno može mnogo da znači na početku njihovog NBA puta.
Za Jokića je, očigledno, važno da svaki član ekipe razume svoju ulogu i pruži maksimum, bez obzira na godine i iskustvo. Upravo takav pristup mogao bi da bude značajan faktor u uklapanju mladih igrača u sistem Nagetsa.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
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